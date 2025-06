La reacción de Lara Álvarez al presenciar una situación de bullying: "Es como encontrarme conmigo de pequeña, lo siento tanto"

La conocida presentadora Lara Álvarez ha sido protagonista de una conmovedora experiencia en el programa "Gente Maravillosa", el espacio de Canal Sur presentado por Toñi Moreno, que utiliza cámaras ocultas y actores profesionales para recrear situaciones de injusticia social, con el objetivo de conocer la reacción de personas anónimas y rostros populares ante ellas. En esta ocasión, el tema central era el bullying escolar.

Para conocer la reacción de Lara ante una situación tan delicada, el programa organizó una cámara oculta en la terraza de un bar, en colaboración con la Asociación contra la Violencia en las Escuelas. La escena recreada mostraba a dos adolescentes de 17 años burlándose cruelmente de una compañera de clase, Lucía, quien había participado en un programa de talentos musicales. Las supuestas acosadoras llevaban carteles impresos con insultos, amenazas y fotos humillantes de la joven.

Desde su mesa, Lara escuchó la conversación con creciente incomodidad. "Háblame de otra cosa porque me estoy poniendo nerviosa", dijo a su acompañante, visiblemente afectada por lo que escuchaba. Cuando Lucía, la víctima, se acercó al grupo, la tensión se hizo aún más evidente: "Te juro que me está temblando hasta el pulso", comentó Lara, que no dudó en levantarse al notar que las acosadoras tramaban algo y salió tras ellas.

Detrás del local, Lara se topó con la joven acosada y al ver los carteles con los insultos, dijo frases como "Qué clase...", "Qué categoría...", claramente indignada por los actos. "Estoy temblando hasta yo". Con la voz entrecortada, se dirigió a las agresoras: "No tenéis consciencia de lo que estáis haciendo".

"Yo lo pasé de pequeñita"

En un momento especialmente emotivo, Lara cogió de la mano a Lucía y la apartó del grupo para hablar a solas con ella. Entonces, la presentadora rompió en lágrimas al recordar su propia experiencia: "Esto no te lo puedes callar", "Tú no puedes quedarte sola con esto", le insistía. "Yo lo pasé de pequeñita", dijo, y se le quebró la voz. "Esto lo tienes que cortar. Es como encontrarme conmigo de pequeña, lo siento tanto".

Lara aprovechó el momento para darle una poderosa lección a la joven sobre resiliencia y autoestima: "Este tipo de situaciones te ayudan a descubrir qué tipo de personas no suman. Está todo en el miedo que te meten, y no es real", aseguró con convicción.

Acto seguido, Lara se dirigió a las dos jóvenes que interpretaban a las acosadoras, visiblemente alterada: "¿Qué tenéis en la cabeza, Sois conscientes de lo que estáis haciendo?", les increpó. "¿Sabéis que hay niños que mueren por gente como vosotras?", añadió con dureza.

Las jóvenes, completamente sorprendidas, apenas pudieron reaccionar ante el contundente discurso de Lara, quien les espetó: "Lo que estáis haciendo es de gentuza".

Finalmente, Lara animó a Lucía a llamar a su madre, quien acudió al lugar. Con gran empatía, Lara alentó a ambas a poner en conocimiento del colegio lo sucedido: "Yo lo pasé de pequeña y entiendo lo que cuesta", les dijo, cerrando así un episodio cargado de emoción, valentía y enseñanza.

La reacción de Lara Álvarez ha sido ampliamente aplaudida por su valentía, sensibilidad y compromiso con la lucha contra el acoso escolar, dejando un mensaje poderoso para quienes sufren en silencio y para quienes pueden marcar la diferencia.