Aquí es donde puedes reclamar por el contenido o la publicidad inadecuada en televisión

¿Estás viendo la televisión con tus hijos menores y en un horario protegido consideras que aparecen contenidos inapropiados? ¿Has encontrado un caso de publicidad de bebidas alcohólicas dirigida a menores mientras navegabas en Youtube?

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha actualizado el formulario para presentar denuncias sobre contenidos audiovisuales, un buzón para que cualquier persona física o jurídica pueda denunciar o quejarse sobre programas o anuncios de ámbito nacional. ¿Cómo puedo reclamar? ¿Qué motivos puedo alegar? Te lo contamos en este artículo.

La CNMC es responsable de que se respeten los derechos del menor en las emisiones de televisión o del control de los minutos máximos de publicidad que se pueden emitir, entre otras funciones. Cuenta con un amplio equipo de profesionales pendientes de la actualidad y los medios audiovisuales, pero además solicita siempre que puede, con campañas informativas, la colaboración ciudadana, que puede dejar sus denuncias o quejas en el buzón correspondiente.

La denuncias o quejas pueden realizarse por dos vías: Con certificado digital, en el caso de que lo que se desee hacer sea una denuncia o sin certificado, en el caso de lo que se presente sea una queja más informal. Desde el momento en el que se interpone la denuncia, la CNMC mantendrá informado al usuario en todo momento del trámite legal iniciado y las posibles consecuencias para el emisor.

En cuanto a las quejas, si se aprecia base para ello, la CNMC tiene la potestad para tramitar procedimiento administrativo, cuya resolución se publicará en la página web.

Así, el foco se pone tanto en canales de televisión en abierto, como de pago, canales de radio, tanto por Internet como emisoras tradicionales que no sean FM.

También entran en las categorías que entran en la jurisdicción de la CNMC los vídeos bajo demanda (Netflix, Amazon Prime, Disney +, HBO, Rakuten...) y plataformas de Intercambio de Vídeos en redes sociales como Youtube, IGTV, Tik Tok o Twitch.

Nada ni nadie se escapa de posibles reclamaciones. Para televisiones locales o autonómicas y la radio FM, las denuncias o quejas las asume cada Comunidad Autónoma ¿Y si el servicio que se ofrece tiene su sede en el extranjero? La CNMC traslada las quejas o denuncias al regulador del país de establecimiento.

Motivos para denunciar o quejarse

No todo vale a la hora de presentar una denuncia o queja, ya que si no podría caerse en la tentación de reclamar hechos inadecuados o innecesarios. Así la CNMC no acepta reclamaciones sobre la calidad del producto audiovisual, mal fechada o identificadas, quejas inconcretas o genéricas o aquellas que hagan referencias a cláusulas de los contratos entre los usuarios y los prestadores para acceder a los servicios. Esta es la lista con motivos para denunciar los programas: