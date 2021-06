‘The Good Fight’ es la secuela de ‘The Good Wife’

The Good Fight es un estupendo spin off de The Good Wife. Probablemente sea la mejor serie de abogados de los últimos años, una de esas ficciones que se convierten en imprescindibles para la pequeña pantalla. Además, es una digna sucesora de la mítica Perry Mason (1957). La serie estaba basada en el personaje de Perry Mason, procedente de las novelas policíacas de Erle Stanley Gardner. El personaje principal, interpretado por Raymond Burr, era una abogado criminalista de Los Ángeles. En los años 80 el género se revitalizó con la irrupción de La ley de Los Ángeles (1986). La serie de la NBC, que abordaba una gran variedad de conflictos legales, obtuvo numerosos premios Emmy y el reconocimiento de la crítica. Otros títulos destacados han sido Ally McBeal, protagonizada por Calista Flockhart (1997), Boston Legal de la ABC (2004) y Daños y perjuicios (2007) con Glenn Close. Hasta llegar a The Good Wife (2009), de Robert y Michelle King, el origen de la actual The Good Fight. La ficción refleja los entresijos legales de la corrupción política a través de un matrimonio de orden público sacudido por una serie de escándalos.