Rocío Carrasco regresa a Telecinco el próximo viernes

Telecinco ya ha puesto fecha para el estreno de la segunda parte del documental sobre Rocío Carrasco: el próximo viernes 17. Tras llevar meses guardado en un cajón, En el nombre del Rocío verá la luz la mañana del viernes en la plataforma de pago Mitele Plus, y esa misma noche en prime time en Telecinco se emitirán las dos primeras entregas.

El tráiler oficial, que dura alrededor de diez minutos, se estrenó el sábado en Sábado Deluxe. La nueva docuserie de la hija de Rocío Jurado competirá, por tanto, con La Voz Kids, en Antena 3, que está cosechando muy buenos resultados de audiencia y no tiene rival la noche de los viernes. Ninguna de las propuestas de Telecinco hasta el momento ha conseguido hacer sombra al talent musical con niños y con Aitana, David Bisbal, Sebastián Yatra y Pablo López como coaches.

La continuación de Rocío: contar la verdad para seguir viva promete dar numerosos quebraderos de cabeza a José Ortega Cano y la familia Mohedano, pues Rocío Carrasco ya ha avanzado que se descubrirá un testamento oculto desconocido para algunos de los implicados. "Testamento abierto, otorgado por doña Rocío Jurado Mohedano", empieza a leer Carrasco. Pero la lectura es interrumpida por la periodista que la entrevista: "Un momento, esto es un testamento diferente al oficial", pregunta sorprendida. "Claro, ahora se está enterando una parte de que existe esto y otra parte de que yo lo tengo", asegura la hija de La más grande.

En esta ocasión, Rocío no será la única que hable; junto a su testimonio se ofrecerán también los de rostros muy conocidos, como María Teresa Campos, Isabel Gemio, también el alcalde de Chipiona, un ex representante de Rocío Jurado, Ávaro Cremares (íntimo amigo de Pedro Carrasco), un hermano del ex boxeador, así como Ani y Rocío (primas de Rocío).

Rocío Carrasco considera que su familia ha sido muy injusta con su madre, de ahí que ella pretenda ahora subsanar este abuso. "Han pisado el nombre de mi madre arremetiendo contra la persona que ella más quería", sentencia en un momento del avance de la docuserie, que el viernes ofrecerá sus episodios 0 y 1 y, a partir de ahí, un capítulo semanal cada viernes.

"Estoy aquí para aclarar todo lo que se ha dicho en el nombre de Rocío Jurado que no es verdad, y también en mi nombre”, señala la protagonista del documental. “La han insultado y han utilizado el nombre de Rocío Jurado en vano”, revelado Carrasco. Además, asegura que, hoy en día, “se sigue mintiendo en su nombre”.

El programa especial que ha preparado Telecinco comenzará a las diez de la noche y contará con la presencia de Rocío Carrasco en plató. La cadena no ha hecho público quién será el presentador de este espacio ni si habrá tertulianos que comenten las declaraciones de la hija de Rociíto, aunque es previsible, por la duración del programa, que se abra un debate. Lo que ya ha ofrecido Carrasco para ir calentando motores es una entrevista previa adelantando parte de los contenidos que irá desgranando en la docuserie.

Será difícil repetir el impacto, tanto social como en términos de audiencia, que tuvo Rocío, contar la verdad para seguir viva, que sentó a más de dos millones de espectadores frente al televisor en su mejor momento, las primeras entregas, promediando un 25,4% de cuota de pantalla. Tras su sorprendente estreno en el mes de marzo de 2021, el fenómeno fue decayendo, aunque las audiencias fueron a todas luces espectaculares.