La sana rivalidad de Ángeles Blanco y Vicente Vallés

Ángeles Blanco y Vicente Vallés son pareja en el día a día y rivales al mismo tiempo en la faceta televisiva. Blanco es la presentadora de Informativos Telecinco a las 15:00 horas junto a Isabel Jiménez durante los fines de semana, mientras que Vallés conduce de lunes a viernes el informativo de noche de Antena 3 Noticias. Ahora mismo, al contar con horarios alternos pueden disfrutar de unas mejores condiciones para la conciliación familiar, pero antes cuando Blanco presentaba el informativo de noche la situación era más complicada.

Aunque siguen siendo competencia directa, una en Mediaset y el otro en Atresmedia, cuentan con más tiempo para disfrutar juntos de la crianza de su hijo. La periodista ha concedido una entrevista para Informalia en la que ha hablado de cómo es la relación con su marido, asegurando que el trabajo de cada uno está muy presente en su vida cotidiana porque ambos aman su profesión.

“Es más difícil. Cuando hay dos periodistas en casa a los que les apasiona su trabajo, es complicado. Hay trabajos muy endogámicos, como los médicos, y yo creo que pasará en todas las casas cuando los dos trabajan en lo mismo. Al final, acabas hablando de los problemas y las preocupaciones que tienes”, ha señalado.

Durante el fin de semana intentan desconectar de la actualidad y centrarse más en el ámbito familiar. “En casa es habitual y sobre todo hablamos mucho de actualidad, de todo tipo, es inevitable. Ahora, también te digo que no todo el tiempo. En los fines de semana, si la actualidad está tranquila, nos acordamos menos. Y en vacaciones desconectamos al 100%, ha comentado.

No obstante, existen dos temas tabú en la casa que son el fútbol y la política. Ángeles es seguidora del Real Madrid, mientras que Vicente es aficionado del Atlético de Madrid. "Tertulias políticas no practicamos y de lo que no se habla en casa es del fútbol, es el único tema tabú que tenemos en casa. Y si hay un derbi, cada uno ve el partido en un lado de la casa", ha zanjado.