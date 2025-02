Saturday Night Live celebra 50 años con comedia, música y muchas caras conocidas

Saturday Night Live, el emblemático programa de sketches que ha lanzado las carreras de generaciones de comediantes, celebró su 50 aniversario con un especial repleto de famosos ex miembros del elenco, presentadores estelares e invitados legendarios. Antes del gran programa, cientos de rostros conocidos pasaron por una multitudinaria alfombra roja.

Paul Simon y Sabrina Carpenter abrieron el show con un dueto de "Homeward Bound", el icónico Steve Martin pronunció el monólogo de apertura, y Paul McCartney cerró la noche con una interpretación épica.

El especial, titulado "SNL50: The Anniversary Celebration", se emitió en directo desde Nueva York en NBC. Contó con la participación de luminarias de las cinco décadas del programa, como Eddie Murphy, Kristen Wiig y Will Ferrell, quienes aparecieron en los primeros sketches. Además, hubo cameos épicos de Meryl Streep, Jack Nicholson y Keith Richards.

"Weekend Update", el segmento de noticias satíricas, mantuvo el ritmo durante la noche. El presentador Colin Jost bromeó diciendo que era un honor y una emoción presentar el segmento en la temporada número 50 y, si dependiera del presidente, la última temporada de SNL. Bill Murray apareció para clasificar a los presentadores de "Weekend Update" desde que comenzaron con Chevy Chase.

El especial estuvo precedido por meses de celebraciones de Saturday Night Live, que se estrenó el 11 de octubre de 1975 con un elenco original que incluía a John Belushi, Chevy Chase y Gilda Radner. A lo largo de los años, se ha convertido en un programa de referencia al parodiar a presidentes, la política y la cultura pop.

Cameos y homenajes

Alec Baldwin, el presentador más frecuente del programa con 17 apariciones, se presentó para introducir una noche de parodias comerciales. Aubrey Plaza hizo una de sus primeras apariciones públicas desde el fallecimiento de su esposo en enero.

El veterano Jack Nicholson, de 87 años, presentó a su coprotagonista de "Anger Management", Adam Sandler, quien cantó sobre la historia del programa a su estilo característico.

Sketches y fragmentos repletos de ex miembros del elenco y presentadores

El primer sketch presentó una combinación de ex miembros del elenco y presentadores. Fred Armisen condujo "The Lawrence Welk Show" con Will Ferrell como Robert Goulet. Kim Kardashian y Scarlett Johansson ofrecieron una versión actualizada de las elegantes Maharelle Sisters junto a las ex miembros del elenco Ana Gasteyer y Kristen Wiig.

Otros momentos destacados incluyeron "Black Jeopardy" presentado por Kenan Thompson, el miembro del elenco con más años en el programa, y un sketch de "Debbie Downer" con Robert De Niro y Rachel Dratch. Amy Poehler y Tina Fey, quienes fueron presentadoras de "Weekend Update", lideraron una sesión de preguntas y respuestas con la audiencia.

Paul McCartney cerró el programa con el recuerdo de 'Abbey Road'

Paul McCartney puso el broche de oro al especial del 50 aniversario de Saturday Night Live interpretando un popurrí de las últimas tres canciones del álbum Abbey Road de los Beatles de 1969. Al igual que en Abbey Road, "Golden Slumbers" se fusionó con "Carry That Weight", seguido de "The End".