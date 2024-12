Las secuelas no tan visibles de la caída que sigue sufriendo Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo ocultaba anoche en El Hormiguero bajo un jersey de cuello alto el collarín que ha de mantener para proteger sus vértebras cervicales de las secuelas de la grave caída sufrida en el escenario de un festival en Cáceres. El cantante de las Nancys Rubias, que se jactó de regresar al programa de Pablo Motos porque es "su casa y como en casa una, en ningún sitio", acompañó a su eposa Alaska en parte de la entrevista que se le hizo en Antena 3 con motivo de la docuserie biográfica que estrenará en breve Movistar Plus +. Vaquerizo apareció por sorpresa, en un regreso que no estaba previsto para su esposa, que ha vivido con preocupación y muchos cuidados este mes de convalecencia. La caída fue tan aparatosa como grave y pudo haber acarreado daños fatales. Mario se lo toma con paciencia, humor y mucha devoción a sus vírgenes "y santitos".

Alaska promocionó su documental antes del accidente, como en el FesTVal de Vitoria en septiembre, así que ha podido llevar adelante su compromiso familiar como esta labor divulgadora de su proyecto personal. "Dentro de lo malo, me alegro que haya sido después”, reconocía Olvido en este miércoles.

Su esposo, con la efusividad que le caracteriza, pidió un aplauso para ella ante esta inesperada aparción que contaba con el respaldo de la neuróloga que lo trata. A la pregunta de cómo se encontraba, Mario señaló al collarín "es muy caro y muy feo. Duermo con esto y me protege mucho porque me muevo más que un maricxx en una feria". Además, le hace fortalecer la musculatura de todo el cuello, necesario para prevenir recaídas. No le importa retomar la gira en estas circustancias.

De las secuelas dolorosas en la columna, Mario incidió más en las consecuencias de la caída en su visión, para lo que hubo que ingresar de nuevo y seguir una serie de pruebas para eliminar problemas futuros. "Yo veo mucha luz, mucho flúor”, definía Vaquerizo en pose subrayada y con los ojos bien abiertos, para detectar que no está aún bien del todo en este aspecto.

La pareja ha aprovechado un consejo médico para ganar confianza. Se requiere sentido común para superar las adversidades y es lo que aplican para que el enfermo pueda culminar este proceso de recuperación con éxito.