RTVE presenta la segunda temporada de 'Un país en danza'

RTVE ha presentado la segunda temporada de Un país en danza, idea original de Antonio Najarro, exdirector del Ballet Nacional de España. El espacio, producción de RTVE en colaboración con la productora Kroma Quite On ha sido concebido como una manera de acercar al gran público la Danza Española y sus diferentes disciplinas, patrimonio cultural y artístico de nuestro país. Un país en el que, como el mismo Najarro lamenta: "Se habla poco de danza, a pesar del enorme talento artístico que atesoramos y de ser tan valorados a nivel internacional".

El primer capítulo ya está disponible en RTVE PLAY y el segundo capítulo se emitirá el lunes 10 de octubre a las 19:45 en La2 de Televisión Española.

Proyecto personal por la Danza

Para Najarro, bailarín y coreógrafo, Un país de danza es "la consolidación de un proyecto personal con el que he pretendido dar visibilidad en la televisión pública a la danza de nuestro país. No se puede amar lo que no se conoce -explica- por eso este espacio es una gran oportunidad para dar a conocer a los mejores intérpretes, coreógrafos y creadores de la danza española en todos sus estilos”.

A lo largo de los diferentes capítulos de esta segunda temporada, Najarro recorrerá España mostrando a los espectadores el lado más humano de las estrellas de la danza de nuestro país, acercándoles a sus vidas, así como al esfuerzo, sacrificio y renuncias que han conllevado darlo todo a su proyecto de vida: la danza.

Conoceremos las raíces de nuestras tradiciones y cómo han ido evolucionado hasta nuestros días, siempre desde el más profundo respeto, gracias al compromiso de dantzaris como Jon Maya; sorprendiendo más allá de nuestras fronteras, experimentando e innovando como Manuel Liñán, Rocío Molina o Eva Yerbabuena… e integrando la fusión con las tradiciones, como lo demuestran bailarines como Jesús Carmona o Chevi Muraday en sus interpretaciones.

Esta segunda entrega vuelve a dejar constancia, por el altísimo nivel de sus invitados, de la riqueza y relevancia de los profesionales que la danza aporta al mundo de la cultura y el arte en nuestro país, profesionales que agotan entradas en los centros culturales y espacios artísticos más prestigiosos del mundo.

Las figuras más relevantes

Si la primera temporada contó con decanos del arte como Carlos Saura, en esta se muestran exponentes de otras épocas, como Rafael de Córdova, una de las figuras más relevantes de la historia del Flamenco y la Danza Española, sin olvidar a aquellos que triunfan hoy al frente de compañías fuera de España, como es el caso de Lucía Lacarra, Iratxe Ansa e Igor Bacovich.

Iniciativas como el Festival de Jerez

El espacio también ha reservado un espacio a aquellas iniciativas que reivindican la danza como patrimonio cultural de nuestro país o como elemento integrador, como es el caso del Festival de Jerez o el Psico Ballet de Maite León. Pero tampoco olvida el compromiso con el que nació: el de acercar estos valores al gran público: por eso esta temporada cuenta con invitados como Javier Castillo, Poty, un referente de la danza que ha sabido hacerse un merecido espacio en entornos menos técnicos, pero muy necesarios para llegar a audiencias más amplias.

Mirada a los oficios

Por otro lado, si en la primera temporada el programa daba cabida a otras disciplinas, ajenas a la danza, pero en las que está muy presente, la segunda entrega ofrece una mirada cercana a los oficios, como la iluminación o diseño de vestuario escénicos, que hacen posible que esta expresión corporal alcance sus máximas cotas. De esta forma se pone en valor a un sector que ha sufrido en primera persona las consecuencias de una pandemia devastadora que puso en jaque el sostenimiento de sus respectivas actividades.

Iratxe Ansa e Igor Bacovich, protagonistas

Iratxe Ansa e Igor Bacovich son dos de los mejores bailarines de danza contemporánea del mundo. Tras cosechar éxitos en diferentes compañías fuera de nuestro país, han regresado a España para fundar Metamorphosis Dance, una compañía que ha apostado por crear coreografías innovadoras y nuevas propuestas artísticas con una proyección internacional.

Igor Bacovich comenzó a bailar muy tarde. "Estudiar en la Escuela de Rotterdam me dio la vida y la oportunidad de comenzar a bailar de manera profesional, aunque la parte de creación llegó mucho más tarde cuando encontré a Iratxe". Más adelante llegarían sus 8 años de trabajo en el ámbito social con drogodependientes, en los que decidió apartarse de la danza, una época que describe como muy intensa pero que le permitió volver a enamorarse de la danza, "todos esos años de trabajo social aportaron mucho a mi persona, tenía otra vez mucho que decir".

Por su parte Iratxe Ansa, Premio Nacional de Danza, cuenta que "de pequeña quería ser bailarina, y me dijeron que tenía talento. Me visualizaba entre bailarines, músicos, técnicos... en esa posible vida de artista, a pesar de que mis aitás no venían del mundo del arte. Después mi camino de nómada, de viajar, de trabajar en diferentes lugares…todo ese aprendizaje se impregna dentro de tu ser y me hace ser quien soy hoy en día". Pareja en la vida y en los escenarios, Iratxe explica que "Igor y yo nos entendemos muy bien, hay una intensidad, una complicidad, un juego… puede hacer cosas que no están marcadas, improvisa mucho".

En este segundo programa de la temporada se hablará también del trabajo de Harlequin Floors, una multinacional inglesa con delegación en España especialista en la fabricación de suelos y tapices para danza. José Antonio Eguren nos muestra algunos secretos de este oficio no muy conocido, pero sí trascendental para la preparación y exhibición de espectáculos de danza.