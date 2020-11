Tres semifinalistas de Andalucía en 'La Voz'

De los ocho semifinalistas de La Voz, tres son andaluces: Miguelichi López (de Sánlucar de Barrameda), y los dos sevillanos Johanna Polvillo y Rafael Ruiz El Bomba. Por el camino se han quedado el genial Antonio Villar, Juan José Alba y Sergio Chaves; éste último se jugaba un puesto en la semifinal en un duelo con Kelly, del que salió vencedor éste último.

Por primera vez en La Voz no hay equipos, será el público con sus votos quien escoja a los finalistas: "¿El público será bueno verdad?", suplicó Laura Pausini ante esta gran novedad que dejó a todos atónitos.

La última gala del talent musical fue una de las más emotivas de esta edición pues, aunque los espectadores han visto todas las entregas seguidas, la del viernes fue la primera grabada tras el parón por el confinamiento. Los doce concursantes interpretaron un remix de temas de los coaches. El reencuentro fue emocionante hasta para la presentadora, Eva González. "No tener palabras es raro para mí", comentó Laura Pausini. Al final Alejandro Sanz tomó la palabra: "Ha sido una emoción... primero entrar en el plató y ver al público aplaudiendo. Escucharles de nuevo. Y el regalo de verlos aquí a todos..."

Kelly se convirtió en el primer repescado de La Voz con su magnífica interpretación de Walking on the mooon, de The Police, y no tuvo duda sobre a qué coach elegir: Laura Pausini. Esta victoria dejó fuera de juego a uno de los andaluces, el chiclanero Sergio Chaves.

Johanna Polvillo se impuso en el equipo de Antonio Orozco y, de hecho, es una de las grandes favoritas para la victoria. Orozco tuvo que elegir entre Antonio Villar y Curricé, y se quedó después de muchas dudas con éste último, otro de los favoritos para llegar a la final. Villar, desde luego, se merecía el pase pero el nivel del equipo de Antonio Orozco no lo permitió. Interpretó una versión de El alma al aire muy alabada por su autor, Alejandro Sanz. El gaditano Juan José Alba, del equipo de Pausini, se quedó fuera también. Rafael El Bomba pasó el primero del equipo de Sanz a la semifinal y gracias al público.