Las Señoras del (h)AMPA vuelven a dar guerra con el estreno de su segunda temporada, ya disponible en Amazon Prime Video, antes de su llegada en abierto a Telecinco. Drama, suspense y comedia negra seguirán combinándose para hacer de los nuevos capítulos un producto en la línea surrealista de siempre, a la que vez que renovada.

–¿Cómo han cambiado sus personajes, Lourdes (Malena Alterio) y Mayte (Toni Acosta), a lo largo de la serie?

–Malena Alterio: Un montón... bueno, arrancan de un sitio muy distinto a la primera temporada. Cada una con su estilo y sus circunstancias, tienen una misión. Ahora forman una asociación, ayudan a mujeres... digamos que las ayudan pasando por encima de los cauces legales. Piensan que la Justicia no es lo suficientemente eficaz. Tienen una buena intención, pero la van cagando, cada vez más. De entrada, están mucho más fuertes y poderosas.

–Toni Acosta: Arrancan con las cosas más claras, aunque el camino que van haciendo se le complican. Mayte, mi personaje, tiene las cosas mucho más claras.

–Malena: Lourdes tiene el ingrediente importante de que acaba de ser madre. A sus cuarenta y muchos le llega un niño que no esperaba y tiene hacer frente a su faceta de madre, unida a la de justiciera que ya era ella.

–¿A Lourdes le cambia mucho la maternidad?

–M.A: Lo que le pasa a Lourdes es que, de repente, todo lo que fantasea acerca de la maternidad se cae en pedazos. Uno se hace unas películas que luego nada tienen que ver con la realidad, entonces se le abre esta otra puerta y ella dice 'Esto me pone muchísimo más que dar la teta'. Creo que Lourdes utiliza esto de vía de escape.

–Gore, costumbrismo, humor, acción, y todo en una misma escena. La primera temporada sorprendió mucho por esta mezcla explosiva... y dicen que ¿la segunda va a más?–T.A: Lo que más me gusta a mí en la segunda temporada es que no parte de la misma premisa. En la primera hubo un accidente y ellas se vieron envueltas en eso, pero es que en la segunda son ellas las que deciden ayudar, con unos medios un poco dudosos, pero hay un acto de voluntad de decir ‘yo me meto en este lío’.

–Pero estas señoras ¿qué son?, ¿justicieras o delincuentes?

–T.A.: Ellas se erigen por el lema de '¡Voy a hacer justicia!' con unas caretas de niños de cumpleaños puestas. Pero yo creo que lo mejor es dejar que el público piense. Habrá gente a la que le parezcan unas justicieras y habrá gente a la que le parezcan unas delincuentes, y las dos versiones tienen sus ventajas y su motivación. El espectador no sabe por dónde le vamos a llevar, y eso también es un buen aliciente.

–¿Qué les ha aportado profesionalmente estos papeles?

–M.A.: Yo nunca había hecho acción, y es un trabajo complejo en la medida en que esta serie abarca muchos géneros, y equilibrarlos y ser veraz, es todo un reto. Hay veces que veo el capítulo y digo ‘¡guau!’, no es nada fácil lo que estamos haciendo. Es potente, interesante y súper rico como actriz esta mezcla de géneros y el equilibrio que hay que hacer para que resulte creíble.

–T.A: Yo le tengo muchísimo que agradecer a Señoras del (h)AMPA. A Malena estábamos más acostumbrados a verla en papeles protagonistas, pero a mí no. La vida de la actriz tiene muchos altibajos... La comedia de Señoras del (h)AMPA no es la comedia que yo solía hacer, es muy de verdad, tiene escenas muy dramáticas dentro de lo cómico. A mí sí que me ha cambiado la vida este proyecto. Luego, como actriz, es un aprendizaje bestial... no me di cuenta que tenía que trabajar tanto hasta que empecé a rodar. Mayte es lo más bonito que me ha pasado profesionalmente.

–¿Qué puede esperar el espectador de esta segunda temporada?, ¿por qué hay que seguir viendo 'Señoras del (h)AMPA'?

–T.A.: Pues hay comedia, acción, y una parte muy importante de drama social, pues se refleja que la mujer todavía tiene que pelearse con determinados tópicos y que ellas siempre se ayudan entre ellas. Aunque, sobre todo, es una serie donde las mujeres se pueden reconocer, como mujeres imperfectas que somos todas, que metemos la pata pero siempre tiramos adelante. Señoras del (h)AMPA es entretenimiento, es comedia, pero una comedia con mensaje.

–M.A.: Esta es una segunda temporada arriesgada, podríamos haber seguido con nuestras vidas y tal, pero de repente se produce un giro loco, sorprendente, atrevido, inesperado, pero súper interesante y apetecible. Que estas mujeres se crean que de repente pueden hacer lo que le salga de... (risas) es que es maravilloso, tienen una ingenuidad pasmosa y tienen buen fondo, pero se vuelven locas también porque encuentran un sentido a sus vidas.

–¿Se han identificado alguna vez con sus personajes, con estas mujeres tan valientes y locas?

–M.A.: En algunos aspectos o caminos que pueda haber tomado Lourdes, pero en las formas de actuar no me reconozco en ella. Engancharte a algo por no mirar a lo que tienes que mirar, en ese punto quizás sí (risas).

–T.A.: Yo creo que sobre todo en la supervivencia, de madre que tira del carro, que intenta hacerlo lo mejor que puede pero que intenta mantener una parcelita de no renunciar a ella misma, también me reconozco ahí. Además, ahora ya estamos acostumbrados a ver a Lourdes y a Mayte pero yo siempre digo que, al principio, cualquier director de casting nos hubiera dado los personajes al revés a Malena y a mí. Toni es más de 'podemos, vamos a intentarlo', como Lourdes, y Malena es más dudosa, se parecería más a Mayte. Esto hace muy interesante ponerse en el otro lugar... Lourdes tiene las cosas más claras criminalmente hablando (risas), esto lo han dicho por ahí alguna vez (más risas), me gusta mucho esta expresión... criminalmente hablando Lourdes tira del carro. Me gusta investigar este polo opuesto porque yo no soy como Mayte, pero tengo que ponerme en su piel.