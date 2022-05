¿Mayo de playa o de sofá y serie?

El buen tiempo y los planes al aire libre competirán este mes de mayo con la avalancha de estrenos seriéfilos que proponen las plataformas de streaming. Podremos ver el reverso de la historia de Cómo conocí a vuestra madre con Cómo conocí a vuestro padre. Disfrutaremos de la primera serie española de Apple TV, Now & Then. También será el momento de Javier Cámara con Rapa, que llevará al espectador hasta Galicia. Claire Danes y Tom Hiddleston nos intrigarán en La serpiente de Essex, y Colin Firth y Toni Collette nos pondrán los pelos de punta en The Staircase. Pero también nos engancharemos sin medida a la misteriosa Bienvenidos a Edén con Amaia Salamanca y un reparto de caras conocidas, y ampliaremos el universo Star Wars con Obi-Wan Kenobi. La tentación de quedarse en el sofá frente a la pantalla será grande.

'Tres metros sobre el cielo: La serie' (en Netflix el miércoles 4)

Serie italiana basada en A tres metros sobre el cielo, la exitosa novela de Federico Moccia. Aborda la historia de dos jóvenes de orígenes muy distintos que se enamoran durante un verano en la costa italiana del Adriático.

'The Staircase' (en HBO Max el jueves 5)

Miniserie de ocho episodios protagonizada por Colin Firth y Toni Collette basada en la historia real que se narró en el documental de mismo título y que explora la vida del novelista Michael Peterson, su familia de Carolina del Norte y la sospechosa muerte de su esposa, Kathleen Peterson. ¿Qué descubriremos durante el juicio? ¿Qué le pasó a Kathleen? Y lo más importante: ¿por qué no nos cansamos de los true crime o de las series inspiradas en estos casos reales?

'Bienvenidos a Edén' (en Netflix el viernes 6)

Una de las grandes apuestas de Netflix de esta temporada en cuanto a producción española. "¿Eres feliz?" Con esta pregunta Zoa (Amaia Salamanca) es invitada a través de las redes sociales a una fiesta súper exclusiva y secreta en una isla. La ha organizada una marca de una nueva bebida, pero cuando termina la fiesta nada sucede como debería. Quizás el paraíso no es lo que parece para los chicos que se han quedado aislados allí. ¿Por qué se han ido sin ellos? ¿Quién les ha elegido? Amaia Aberasturi, Begoña Vargas, Ana Mena, Belinda y Guillermo Pfening, entre otros, nos descubrirán qué es Edén.

'El hombre que cayó a la Tierra' (en Movistar+ el día 9)

Drama de ciencia ficción inspirado en la novela homónima de Walter Tevis y la película de David Bowie, protagonizada por Chiwetel Ejiofor (nominado al Oscar por 12 años de esclavitud) y Naomie Harris. Un ser alienígena llega a la Tierra en un punto de inflexión en la evolución humana y debe enfrentarse a su propio pasado para determinar nuestro futuro. Historia íntima y universal con tintes distópicos.

'Cómo conocí a vuestro padre' (en Disney+ el día 11)

De 2005 a 2014 la historia de Ted Mosby contada a sus dos hijos, y la de su pandilla, conquistaron a una audiencia huérfana tras el final de Friends. Ahora le toca el turno al punto de vista femenino, liderado por la famosa actriz y cantante Hillary Duff –a la que en su versión adulta interpreta Kim Cattrall–. Imaginamos lo que nos deparará: la vida de treinañeros en Nueva York, muchas cervezas en el bar, amores complicados entre amigos, rollos de una noche... hasta que llegue él, claro.

'La serpiente de Essex' (en Apple TV+ el día 13)

Basada en la novela homónima de Sarah Perry, esta miniserie de seis episodios arranca cuando una viuda londinense (Claire Danes) llega a Essex para investigar los avistamientos de una criatura mitológica. Cuando ocurre una tragedia, ella será la acusada de haber atraído a la serpiente. De forma paralela, conocerá a Will Ransome (Tom Hiddleston), el vicario del pueblo con el que entablará una relación especial que les hará debatir sobre ciencia, fe y escepticismo.

'Rapa' (en Movistar+ el 19)

El equipo creativo detrás de la genial Hierro es el responsable de este thriller protagonizado por Javier Cámara y Mónica López. Amparo, la alcaldesa de Cedeira, la mujer con más poder de la zona, es asesinada. Investigar el crimen se convertirá en la obsesión de Maite, sargento de la guardia civil, y Tomás, único testigo del asesinato y profesor de Literatura. Éste sentirá que tiene la oportunidad de vivir una historia como las que le apasiona leer. Una investigación que afectará a todo el pueblo porque todos estaban relacionados con la alcaldesa. Todos tenían algo que ganar o que perder con su muerte.

'Now & Then' (en Apple TV+ el día 20)

Serie de suspense que aborda uno de los mayores problemas de la sociedad actual: la diferencia entre las aspiraciones que teníamos en la juventud y en lo que se convierte después la vida adulta. Un fin de semana de fiesta de unos amigos en la universidad termina con uno de ellos fallecido. 20 años después, los cinco restantes, deben reunirse –a su pesar– por una amenaza que pone en riesgo sus vidas, perfectas sólo aparentemente. En el reparto una excelsa Maribel Verdú.

'Obi-Wan Kenobi' (en Disney+ el día 27)

Ewan McGregor se pone en la piel del maestro Jedi 17 años después. La historia comienza diez años después de los dramáticos eventos de Star Wars: La Venganza de los Sith, donde Obi-Wan Kenobi se enfrentó a su gran derrota, la caída y la corrupción de su mejor amigo y aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, que se convirtió al lado oscuro como Lord Sith Darth Vader.

'Stranger Things' (en Netflix el día 27)

La cuarta temporada de esta serie de culto llega dividida en dos partes; la segunda se estrenará el 1 de julio. La historia se retoma seis meses después de la batalla en el centro comercial Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins.