7 series fresquitas para devorar este verano

El verano es el momento por excelencia de la desconexión, de despejar la mente y de hacer millones de planes. Sin embargo, estamos en 2021, atravesando una pandemia mundial, y las plataformas de streaming se han convertido en nuestras fieles compañeras de batallas para los momentos de frustración, agobio, insomnio o simplemente de aburrimiento. Por ese motivo, y porque somos ansiosos por naturaleza, os traemos una serie de recomendaciones seriéfilas para terminar el mes de agosto de la manera más completa posible.

Amazon Prime, Netflix y HBO son las plataformas más utilizadas para empezar una serie, encontrar tu película favorita o engancharte al reality que tanto estabas esperando. Por ello, nuestra lista se basa en estos tres pilares y se fundamenta en series y miniseries ligeras, frescas, divertidas y cortitas para que visualices en esta recta final de tus vacaciones. Coge papel y boli, no te arrepentirás:

Ricky and Morty (Netflix y HBO): Si eres amante de Futurama, Los Simpsons o Modern Family esta es tu serie por excelencia. Perteneciente al género de la animación para adultos sin censura, y con un tinte irónico, gamberro y desenfadado. Esta producción nos cuenta las aventuras de Rick, un científico loco, egoísta y alcohólico quien, acompañado de su nieto Morty vive una serie de momentos donde podremos observar la sucesión de problemas familiares ligados a viajes en el tiempo e incluso intergalácticos. Mezclando humor negro y sátira constituye el cóctel perfecto para garantizar risas y emoción en tus ratos libres. Además, la duración general de los capítulos es de unos 22 minutos ofreciendo al espectador una proyección entretenida y ligera. Consta de 5 temporadas.

The Office (Amazon Prime Vídeo): Esta famosa comedia estadounidense comenzó su emisión en antena en el año 2005 y finalizó en 2013 tras 9 temporadas. Serie americana, copia de una inglesa, que entretiene a sus espectadores sin llegar a ser una obra maestra. Su argumento se fundamenta en una sitcom a modo de documental donde se narra la vida de una oficina en la que se vende papel y además la de sus propios personajes. Los excéntricos protagonistas que conviven diariamente en estos despachos presentan comportamientos extravangantes y extremos ofreciendo al público situaciones incómodas que desembocan en una comedia desternillante. La duración aproximada de los episodios es también de unos 20 minutos convirtiéndose en la alternativa perfecta para terminar el día.

Cómo vender drogas online (Netflix): de nacionalidad alemana y con una totalidad de 3 temporadas dividida en no más de 5 o 6 episodios, esta serie puede ser la perfecta candidata para una maratón en tus horas muertas de calor veraniego. De corte desenfadado e irónico intenta tocar de forma cómica el tema tabú del consumo de drogas entre adolescentes. En esta producción nuestro protagonista Mortiz empieza a vender drogas por Internet para impresionar a su exnovia y convirtiéndose en uno de los mayores traficantes de droga de Europa. La duración aproximada de los episodios es de unos 25-30 minutos. Contenido alternativo y fresco para añadir a tu lista de favoritos.

Years and Years (HBO): Creada y dirigida por Russell T. Davies es una de las grandes proyecciones de HBO. Esta miniserie de la BBC plantea un futuro disatópico. Narra la historia de la familia inglesa de los Lyons durante los próximos 15 años empezando en nuestra actualidad. Durante este tiempo se desarrollarán temas como la inestabilidad política nacional e internacional o cambios sociales y tecnológicos a través de los ojos de una familia. Un drama familiar estilo This is Us de lo más recomendable. Contiene 6 episodios de aproximadamente una hora de duración .

Black Mirror (Netflix): La serie perfecta para ver este verano para ponerte las pilas este verano. Aunque sus capítulos mantengan la misma línea ideológica, son independientes entre sí y no tienen más relación que la temática o el estilo de los episodios, además de algún guiño escondido. Catalogado dentro del género de la Ciencia ficción Black Mirror nos expone historias que se desarrollan en el marco de un futuro ficticio (o no) cuyo argumento se basa en la relación de los humanos con la tecnología. Una serie reflexiva, actual y psicológica cuyos capítulos duran entre 40 y 80 minutos.

Fleabag (Amazon Prime Vídeo): Si quieres encontrar una serie divertida, atípica y diferente en Amazon Prime Fleabag es tu candidata perfecta. Protagonizada por Phoebe Waller- Bridge, Fleabag es una joven londinense que a sus 30 años pasa por una crisis vital al perder a su mejor amiga. Posee una personalidad inconformista, relaciones personales inestables y además se niega a constituir una vida madura e independiente. Una tragicomedia urbana que te atrapará de lleno. Cada temporada puede durar dos horas y media.

The End Of the fucking World (Netflix): Otra serie ligera, corta e irónica para ver en un abrir y cerrar de ojos. Consta de 2 temporadas de 8 episodios con una duración de 25 minutos. Esta producción está basada en la novela gráfica de Charles Forman bajo el mismo nombre.

La historia está protagonizada por James y Alyssa, dos adolescentes disfuncionales de vidas problemáticas que por razones totalmente diferentes unen sus caminos y huyen de su propio destino.

Tratando temas como la violencia, el asesinato o el amor adolescente con una naturaleza totalmente atípica, esta serie con toques cómicos promete una desconexión total para quiénes quieran abandonar su rutina y sumergirse de lleno en la ficción.

Mare of Easttown (HBO): Una serie en la que la protagonista es la consagrada Kate Winslet es motivo más que suficiente para darle una oportunidad sin ningún reparo. En esta producción Winslet interpreta a Mare Sheehan, una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania que investiga un asesinato local mientras contempla como su vida se está desmoronando. Rodeada de subtramas de lo más interesantes, giros de guión este drama promete hacerte adicto desde el minuto 1. Temporada única con 7 episodios con una duración de unos 50 minutos.