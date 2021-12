Toñi Moreno y Sandra Golpe, positivos en covid

Toñi Moreno y Sandra Golpe, presentadoras de Mediaset y Atresmedia respectivamente, han dado positivo en covid-19 este jueves, víspera de Nochebuena, como ellas mismas han confirmado en sus redes sociales.

En el caso de la periodista de Sanlúcar de Barrameda, quien el sábado por la noche estrena en Telecinco Su casa es la suya, especial con Bertín Osborne que ella presenta, tendrá que verlo en casa sola y aislada.

"Llevaba con síntomas varios días y, después de una PCR y cuatro antígenos seguidos dándome negativo, me hacen un antígeno en Madrid y soy positiva", ha explicado en su Instagram, junto a una foto en la que se la ve a bordo de una ambulancia. "Me vuelvo a casa en una ambulancia para no contagiar a nadie y a confinarme. Me encuentro bien. Es como una gripe, un poco más fuerte", ha asegurado.

Después, ha comentado qué hará con su hija en estos días, pues tendrá que pasar la Navidad separada de ella. "A la niña la he mandado con mis hermanas y mi madre. Está feliz con su primo. Yo soy la que se va a morir de pena por no verla", ha aclarado en un story que ha generado alarma entre sus seguidores.

La lotería de la vida me ha dejado este año en casa, con COVID. @Javier_Gallego toma las riendas. Por favor, mucho cuidado ahí fuera 😷 #2021 acábate ya!! https://t.co/Cc5m8QqwDA — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) December 22, 2021

En el caso de la también gaditana Sandra Golpe, el anuncio de su contagio lo hizo tras la edición del Antena 3 Noticias de las 15 horas de este jueves, que ella presenta. En principio se ha especulado con la posibilidad de que se hubiera tomado unos días de descanso por las fiestas pero no; el motivo es que ha dado positivo en coronavirus, según ha confirmado la propia periodista. Su sustituto es Javier Gallego.

"La lotería de la vida me ha dejado este año en casa, con covid. Javier Gallego toma las riendas. Por favor, mucho cuidado ahí fuera. ¡2021 acábate ya!", escribía Sandra en un tuit que ha confirmado las peores sospechas.