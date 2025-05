Última hora sobre Melody: descansa y emplaza en esta semana a sus seguidores

Melody está ya junto a sus padres y con su hijo, Cairo, al que no veía desde hacía casi tres semanas de intensa preparación para el festival de Eurovisión. Ha sido el mejor regalo de este lunes para la cantante española que tuvo que contentarse con un antepenúltimo lugar en Basilea. Por fin está rodeada de su familia, pidiendo a RTVE regresar vía Málaga para estar cuanto antes en tierras sevillanas y no volvió con el resto de la delegación a Madrid. En el propio avión los pasajeros le aplaudieron por el buen papel realizado en el festival aunque no hayan acompañado los votos.

La artista nazarena recibía una acogida cariñosa al llegar a Málaga, con contados medios que aguardaban, al desconocerse cuál iba a ser su decisión tras pedir un descanso a los responsables de la delegación.

En su andadura eurovisiva Melody ha estado acompañada de su pareja, Ignacio Batallán, su gran apoyo en los agotadores días de ensayo y promoción. Tras la aventura musical, que era un sueño que deseaba cumplir, lo primero que quería era estar con su hijo. "Ya toca", respondía en el aeropuerto de llegada, donde también ensalzó que la música tenía que estar por encima de las polémicas en Eurovisión y las sospechas de que estaba muy disgustada por los factores externos del mal puesto de su canción. Melody ha negado que haya huido, que haya esquivado a los responsables de la delegación. Su marcha a Dos Hermanas en estos días, que está ya disfrutando, ha sido por motivos personales, por agotamiento. "Han dicho muchas cosas que no son verdad", ha lamentado. Ha pasado el lunes con Cairo y con sus padres, Lorenzo y Ana.

De haber habido un buen resultado hubiera merecido la pena homenajes y valoraciones y pasar unos días más lejos de casa. Tras un resultado decepcionante para todos, injusto a todas luces, merece la pena desconexión, reflexión y dar una valoración más calmada, como ha comentado.

Desde su entorno, en los medios que le siguen la pista, como la propia TVE a través de La familia de la tele, el mensaje es que todos están muy orgullosos por el trabajo realizado y que respaldan por completo a Melody.

La cantante ya tiene en el objetivo su siguiente promoción. Este viernes se lanza el tema El Apagón. Ya estaba prevista la fecha y ahora, con más razón, la cantante emplaza a sus seguidores para continuar en este camino.