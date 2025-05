Melody actúa este sábado con esperanza para Esa diva de conseguir un buen lugar aunque con el televoto nuca se sabe. Desde su debut en 1961, España tiene un récord de participación ininterrumpida en el Festival de Eurovisión, participando en todas las ediciones desde entonces. El balance de victoria es más bien pírrico. Dos victorias históricas (1968 con Massiel y 1969 con Salomé, compartida con otros tres países). Hubo momentos memorables como los segundos puestos de Karina, Mocedades, Betty Missiego y Anabel Conde, su mayor logro reciente fue el tercer puesto de Chanel en 2022.

En estos últimos años la trayectoria de las delegaciones españolas en Eurovisión ha sido más bien irregular y marcada por decepciones, Los últimos puestos también han pesado en los recuerdos, oportunidades que han terminado con un fracaso estrepitoso.

¿En cuántas ocasiones ha sido España última en el Festival de Eurovisión?

Fue en cinco ocasiones, cinco últimos puestos, que vamos a recordar.

1962: Víctor Balaguer – Llámame (13º: 0 puntos)

En su segunda participación, España envió al catalán Víctor Balaguer, un cantante y locutor de radio, con esta balada insulsa. La canción, de ritmo simplón y poco impacto, no logró conectar con los jurados europeos. España se convirtió así en el primer país en recibir cero puntos en la historia de Eurovisión, un resultado que marcó una etapa complicada. Lo de vencer en Eurovisión se convirtió en prioridad y así llegaríamos a Massiel en 1968.

1965: Conchita Bautista – Qué bueno, qué bueno" (15º, 0 puntos)

La sevilana Conchita Bautista había sido la primera representante española en 1961. En busca de mejorar los pobres resultados, 3 puntos entre sus cuatro sucesores en total, regresó en 1965 con una rumba optimista pero olvidable. Qué bueno, qué bueno no logró destacar en un año con propuestas, como la ganadora Poupée de cire, poupée de son, de la fracensa France Gall que participaba por Luxemburgo. España volvía a quedarse con cero puntos como tres años antes. Hubo un crisis grave en TVE. En los dos años siguientes acudiría un joven más curtido como Raphael.

1983: Remedios Amaya – ¿Quién maneja mi barca? (19º compartido último lugar con Turquía, 0 puntos)

Tras una buena trayectoria en los años 70, para los espectadores de aquella TVE que aún era en monopolio se quedaron impactados ante la indiferencia continental hacía la propuesta arriesgada con otra sevillana, Remedios Amaya. La cantaora, primera mujer gitana en cantar en solitario en el festival (las anteriores habían sido las coristas de Peret en 1974), presentó un tema profundamente racial. Su actuación descalza, con el vestido de rayas del videoclip impuesto por la desagradable dirección de la TV alemana, desconcertó a los jurados . La barca es hoy una canción respetada y querida por los eurofans. Había sido incomprendida. El zero points fue injusto.

1999: Lydia – No quiero escuchar (23º , 1 punto)

Lydia era una joven y desconcida cantante madrileña que se presentó en Jerusalén con una balada pop que no logró destacar. Pero lo peor fue su indumentaria: un vestido de rayas chillonaas diseñado por Ágatha Ruiz de la Prada. Eso la puso en el disparadero. El único punto vino de Croacia, por el televoto de los soldadoes españoles destacados en los Balcanes. Este último lugar obligó a tomarse más en serio la fiesta.

2017: Manel Navarro – Do it for your lover (26º, 5 puntos)

Lo tenemos reciente y fue un absoluto despropósito que se había iniciado con la bronca en su selección, dando un corte de mangas a sus detractores. A partir de ahí el desastre en Kiev se fue agrandando. Tras un canción ramplona con puesta en escena surfsta forzada, sin coreografía ni nada llamativo, el gallo es un recuerdo de bochorno colectivo par alos eurofans. Merecía cero puntos, el pero el televoto portugués fue generoso. Ahí tocamos fondo y salvo Chanel no hemos vuelto a salir del pozo.

Aunque con cinco últimos puestos ya tenemos un bagaje doloroso de sobra. Sumamos otraos desastres por el bottom.

2009: Soraya Arnelas – La noche es para mí . Fue penúltima 23º empatada con Lituania, de 25,

2013: El Sueño de Morfeo – Contigo hasta el final. Fueron también penúltimos, 25º de 26, con 8 puntos. Fue también una candidatura tan desastrosa que había que replantear todo.

2021: Blas Cantó – Voy a quedarme (24º de 26, con 6 puntos)

Después de la cancelación de Eurovisión 2020 el murciano repetía candidatura en plena pandemia, No hubiera hecho falta. Su desastre urgía a crear una selección serie como fue el Benidorm Fest

España tiene seis participaciones consecutivas por debajo del puesto 20º, entre 2015 y 2021, un récord negativo entre todos los participoantes.