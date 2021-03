La ventaja que toma Atresplayer Premium

La batalla diaria de audiencias entre Atresmedia y Mediaset, que en estos momentos es más igualada que nunca, se libra también a sus respectivas plataformas de pago donde Atresmedia parece trasladar el buen momento que están viviendo sus canales en esta temporada. Según datos oficiales presentados a la CNMV y que se han hecho públicos hace unos días, Atresplayer Premium (Atresmedia) sube y multiplica por cuatro el número de suscritores de MiTele Plus (Mediaset), ampliando la ventaja considerablemente entra ambos servicio.

Atresplayer Premium, la plataforma de pago del grupo que comanda Silvio González, cerró 2020 con un nuevo récord de abonados, 452.000; lo que supone un incremento exponencial con respecto al cierre de 2019, cuando notificó poco más de 125.000.

Muy lejos de esas cifras quedan los 109.000 abonados con los que Mitele Plus despidió el año 2020. El dato, a fecha de 31 de diciembre, empeora los 138.000 que presentó la plataforma de Mediaset en el tercer trimestre del mismo año. Es la segunda bajada consecutiva de una plataforma que no está encontrando su sitio: si en 2019 llegó con una fuerte inversión en derechos de fútbol (una apuesta que no terminó de cuajar), en 2020 parece que la estrategia se decantó por la marca de la casa: los realities.

Mitele Plus tuvo su pico de abonados, según datos oficiales de la CNMV, en el segundo trimestre de 2020, con 163.000. Desde entonces, la plataforma se ha ido dejando suscriptores por el camino, algo nada bueno tratándose de un negocio de pago.

Sus vecinos de enfrente, en cambio, no paran de crecer. Para Atresplayer Premium esta es la sexta subida consecutiva de abonados, que han visto cómo en 2020 han logrado incrementar sus suscriptores un 360%. Un crecimiento hasta los 452.000, que la sitúa cerca de HBO España que, según un estudio Digital TV Research, estaría en torno a los 730.000.

La clave del gran crecimiento de Atresplayer se puede atribuir a que sí han llevado una estrategia clara. Han apostado tanto por contenido de los canales lineales de Atresmedia (ya que los abonados de Atresplayer pueden disfrutar de las series de Antena 3 con meses de antelación) como por contenido original, con series como Veneno, By Ana Milán o la vuelta de Física o Química. Han sabido también mezclar géneros, pues además de series, en la plataforma de Atresmedia han lanzado documentales como El instante decisivo o la serie documental Pongamos que hablo de…, de la productora andaluza Happy Ending. Si la pugna por la corona de la audiencia en abierto está más reñida que nunca entre Atresmedia y Mediaset, parece que la batalla de las plataformas de pago se decanta claramente por parte de Atresplayer ¿Reaccionarán en Fuencarral?