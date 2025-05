Ni es veterinario, ni acoge animales, ni tiene cáncer: el fraude y show de Frank Cuesta

A Frank Cuesta desde Tailandi no le ha quedado nada por confesar en un vídeo que ha compartido en las redes donde se desmonta a sí mismo. Queda margen para la ironía, aseguran sus defensores, pero la aceptación de que todo lo que ha hecho en estos años es un fraude parece demoledora.

Como trasfondo su conflicto con Chi, su antiguo ayudante y que ahora le tiene contra las cuerdas en lo judicial, y al que se disculpa, en especial por los haters que le atacaron por sus palabras. En dos minutos Frank se desdice de todo lo asegurado por él en estos años. Ni es herpetólogo ni profesional en el cuidado de los animales, con un santuario donde los ejemplares eran comprados. Ni siquiera tiene cáncer, sino una enfermedad crónica grave, pero no tan agresiva. Una mielodisplasia, enfermedad hematológica controlada.

Frank Cuesta asegura ahora que tiene un problema con su ego, que todo lo que tenía alrededor de su vida era un show sin profesionalidad. En su santuario de animales se moría por su negligencia, pero eran ejemplares comprados, no acogidos ni abandonados. Por tanto, "ha engañado a todos" y se ha aprovechado de un chantaje con sus quejas mientras le investigaban las autoridades tailandesas. Es una absoluta sorpresa ya que el tono es serio y reconoce que todo han sido mentida por "un grave problema de mitomanía y ego”.

Sobre los animales, más que un santuario, Santuario Libertad, refugio que sufragaban sus admiradores, lo que tiene en Tailandia en realidad es una granja: “tengo conocimientos que no son básicos, pero tampoco son profesionales”. Confiesa que “todos los animales han sido comprados” y que “nunca he rescatado”, como aseguraba. Su detención en Tailandia en febrero de 2025, por posesión de animales sin permisos legales, fue consecuencia de una denuncia anónima de una ciudadana tailandesa, desvinculando a otros implicados. Asegura ahora que tras tantas muertes de animales de su granja, poco a poco ha ido mejorando la situación al ampliar sus conocimientos en un cuidado no profesional. Los seguidores que le oyen no pueden dar crédito.

Días atrás Chi filtró audios en los que Cuesta aseguraba haber comprado suricatas, para atraer público. Una inversión en animales para el presunto refugio, a lo que se añadía que preparaba venenos para matar los gatos y perros que merodeaban por el refugio. Lo que parecían audios trucados son auténticos, a tenor de esta franca reacción de Cuesta de confesar sus métodos de trabajo, una confesión pactada ante la demanda de Chi.

Frank Cuesta en la detención en su santuario de animales

El Colegio de Veterinarios de Tailandia asegura que el divulgador español no estaba registrado, por lo que la posesión de especies protegidas como nutrias y una pitón no eran legales, de ahí la actuación policial. El enfrentamiento con su ex mujer, Yuyee, tras su paso por la cárcel, no vino a mejorar el panorama. La pareja tiene cinco hijos. El santuario estaba a nombre de la ex mujer y la donación de un youtuber amigo, The Grefg, permitió salvar lo que es realidad una granja, según reconoce Cuesta, que también recibió recientemente la visita de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Este sería el fin del personaje de Frank de la Jungla, surgido en Mediaset después de que fue captado por un espacio de reportajes, creando un docushow propio. Tras cesar su vínculo con Mediaset fichó por Discovery y sus programas se hicieron muy populares en todo el mundo a través de canales como DMax.