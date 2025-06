Respondamos rápido. No, no debemos mandar a Goyo Jiménez a Eurovisión salvo que hubiera un número musical divertido y ocurrente, de humor universal, como el de Espresso Macchiato de Tommy Cash, a quien imitó anoche en Tu cara me suena. La canción de Estonia, tercer puesto este año en Eurovisión (como Chanel) y que pudo ganar de no haber habido el televoto masivo movilizado de Israel, es una canción viral cómica que será uno de los temas de este verano.

El humorista madrileño hizo este viernes una convincente imitación del estonio, con la peculiar coreografía del tema cafetero. Hizo una excelente imitación que le permitió encaramarse a las primeras posiciones de la gala semifinal. Con el jurado se alzó con el primer puesto. Ojalá en algún momento encontremos un cómico con una canción potente para Eurovisión. Con el Chikilicuatre, que apenas era una broma mal trazada, incluso no nos fue mal. El humor puntúa en Eurovisión si es de calidad.

Espresso Macchiato también brilló en Tu cara me suena y Goyo se tomó muy en serio remedar a Cash. De ahí que fuera primero para el jurado y segundo para el público.

Porque sin duda la gran actuación de la noche fue otra intervención eurovisiva. La de Melani imitando al austríaco JJ, ganador del festival 2025, con la lírica Wasted love. Lo de Melani es de otra liga, casi de otro planeta. Ya es la primera clasificada para la final. Es tan portentosa que no es que haga fácil lo difícil, como remedar el tema ganador de Eurovisión, es que lo hace con tanta naturalidad y humildad que su victoria de duplica. Melani ya ha ganado Tu cara me suena por muchas razones.

Y con Goyo, con su Espresso, nos ha ganado el reconocimiento de su humor. Además, puso de su bolsillo doblar el premio de ayer ya que fue Melani quien le cedió que entregara los 3.000 euros de la victoria de la gala. Tu cara me suena lideró el viernes con 1,5 millones de espectadores, 21,2% de cuota