"Viva el mal, viva el capital", la Bruja Avería preconizó claramente el trumpismo

La 2, a las 21.00 horas, recupera este doming en Imprescindibles el documental biográfico Los poderes de Lolo. Es una oportunidad de oro para recordar a Lolo Rico, esa directora que ya era una “señora mayor” pero con el olfato intacto cuando decidió que a los niños se les podía hablar de todo en programas como La cometa blanca o La bola de cristal.

Rico está considerada la madre de una generación de espectadores que se asomaban al televisor en la década del despegue, los 80. La reposición de este documental permite analizar cómo influyó aquella parada de los monstruos de Los Electroduendes que se colaba en los salones en la mañana de los sábados.

Un período glorioso de la cadena pública aún única, cuando una rompedora Alaska aparecía en pantalla. Eran tiempos de una TVE que terminaba de sacudirse las migajas del franquismo para convertirse en una televisión europea, antes de que llegara la fiesta de las privadas. Lolo, con su incansable actitud feminista y progresista, nos enseñó que lo entretenido no tenía por qué ser tonto, rodeándose de los genios de la Movida y de unos guiñoles marxistas (en ambos conceptos que tenemos en mente) que, con sus guiones ácidos, hablaban de economía y política a los niños en pijama.

Por allí desfilaban desde el surrealismo de Pablo Carbonell y Pedro Reyes hasta la incorrección de la Bruja Avería, la malvada que proclamaba aquello de “viva el mal, viva el capital” y que, en tiempos trumpistas, parece más explícita. Lolo Rico supo reunir inteligencia, humor y entretenimiento en un formato revolucionario que aireó una franja hasta entonces pazguata. También fue la guionista de espacios innovadores preescolares como La casa del reloj, procedente de la BBC. Una vida profesional brillante con una vida personal, con familia numerosa, desafiante y compleja.

Lolo dejó un legado de criaturas que fueron el resultado de su talento como escritora y guionista, demostrando que en el universo de La bola de cristal cabían desde el marxismo especulativo hasta el rock más transgresor.

Aunque la guionista y directora falleció en enero de 2019, en este domingo se dispone a celebrar en La 2 este reencuentro con miles de “hijos” catódicos que crecieron con su televisión minimalista y cariñosa. Aquella bola era el espejo de una España que despertaba, donde los padres estaban en la inopia con sus asuntos de sábado mientras sus niños se asomaban a la libertad. Un longevo programa que iba mucho más del concepto "infantil y juvenil" y que regaló una televisión pública implicada, divertida y transgresora.