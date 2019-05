El diestro sevillano Pablo Aguado, que firmó una actuación histórica el pasado viernes en la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla dentro de la Feria de Abril 2019 ha sido acaparado la mayoría de trofeos que se conceden en la ciudad al triunfador y mejor faena. Hasta tal punto ha habido coincidencia entre los miembros de los jurados, que el que concede la propia Maestranza al triunfador ha sido concedido por unanimidad, algo infrecuente. Otros nombres propios, distinguidos también por varios jurados, son: José Antonio 'Morante de la Puebla' por el mejor toreo de capa; José María Manzanares, por la mejor estocada y Fuente Ymbro por la mejor corrida. La totalidad de premios concedidos hasta ahora por la Feria de Abril 2019 son:

LA MAESTRANZAEl jurado de la Real Maestranza ha otorgardo a Pablo Aguado el premio al triunfador –por su pletórica actuación el pasado viernes tras la que cortó cuatro orejas y abrió la Puerta del Príncipe– y por la mejor faena –al tercer toro de la tarde– en el coso del Baratillo. Otros galardonados con estos prestigiosos premios son:Morante de la Puebla, mejor toreo de capa de un matador; Diego Ventura, mejor actuación de caballero rejoneador; José María Manzanares, a la mejor estocada;Juan Antonio Carbonell, mejor actuación de picador; Curro Javier, por la mejor actuación de subalterno;Iván García por la mejor actuación de sulbarterno en banderillas; Fuente Ymbro, mejor corrida completa y Aperador, de Santiago Domecq, mejor toro de la feria.

Los trofeos se concederán el próximo año en un evento especial que se celebra en el mismo ruedo de la plaza de toros de Sevilla.

PUERTA DEL PRÍNCIPE

El jurado de los XXXIV Trofeos Puerta del Príncipe, que patrocina El Corte Inglés ha designado a Pablo Aguado como triunfador de la Feria con el Trofeo Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’ y le concede también el Trofeo Vicente Zabala a la mejor faena.

Otros galardonados son: Morante de la Puebla por el mejor toreo de capote, Trofeo Curro Romero. José María Manzanares, premiado por la mejor suerte de matar. Fuente Ymbro, mejor ganadería;Juan Antonio Carbonell, mejor picador;Curro Javier ha sido distinguido con el premio al mejor banderillero –teniendo en cuenta sus actuaciones en la brega y en banderillas–. Este jurado ha dejado desierto el premio destinado al mejor rejoneador de la feria. Ángel Jiménez ha sido premiado como mejor novillero de la temporada 2018 en la plaza de Sevilla.

El jurado ha distinguido con una placa conmemorativa a Ramón Vila, fallecido en 2018 y dedica una mención especial a José Luis Garcia Palacios, ganadero y gran aficionado que también falleció el año pasado y a Manuel Jiménez Chicuelo en el centenario de su alternativa en Sevilla.

El acto de entrega de estos premios está previsto para el martes 21 de mayo en el Real Alcázar de Sevilla.

AL DETALLE PARA EL RECUERDO

El XVII Premio Taurino Al Detalle para el Recuerdo, patrocinado por el Hotel Vincci La Rábida, ha recaído en el diestro sevillano Pablo Aguado. El jurado le otorga este reconocimiento por “su naturalidad, torería y por despertar la ilusión a la afición sevillana, que ha vuelto a soñar con el toreo clásico”.

PREMIOS DOCTORES VILA

El equipo médico de la enfermería de la Real Maestranza ha fallado sus Premios Doctores Vila, en su edición XL, que concede al mejor quite artístico y quite salvador. También Pablo Aguado ha sido el ganador por el quite artístico por chicuelinas que realizó el 10 de mayo al toro Herrador, de Jandilla.

Como mejor quite providencial, los doctores han distinguido a José Núñez El Pilo por el realizado el 8 de mayo a su compañero Joselito Rus al salir de un par de banderillas del tercer toro de la ganadería de Domingo Hernández.