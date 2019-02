Jesulín, ante Morón y sus 30 años de alternativa en 2020

Jesús Janeiro 'Jesulín de Ubrique' ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha constatado su regreso, vestido de luces, a los ruedos en la temporada 2019 para el domingo 24 de marzo en Morón de la Frontera, donde alternará con Enrique Ponce y Cayetano, lidiando toros de El Torero.

Un evento organizado por la empresa de Carmelo García, quien fuera durante años banderillero del diestro gaditano y presente junto al periodista Enrique Romero, quien condujo la rueda de prensa y glosó la figura de Jesulín como toreo que batió marcas -165 corridas en 1995-, posee una técnica prodigiosa, valor sereno y gran conexión con el público.

Al acto acudió un nutrido grupo de compañeros de la prensa rosa; aunque el diestro, en público, se centró en respuestas con motivo de su retorno en Morón.

Carmelo, quien fuera su hombre confianza y con el que estuvo durante 18 años, señaló que “es un orgullo que haya confiado en mí para la reaparición. Fui a verle el día de Navidad y así surgió la idea, charlando. Morón además, es de la familia Morilla -Manuel Morilla apoderó a Jesulín- y es una plaza que necesita un empujón”.

"Descarto Sevilla, Madrid, Bilbao y Pamplona por la presión"

Jesulín de Ubrique explicó que Morón será una prueba de fuego para valorar como se encuentra física y mentalmente para otros retos, que podrían ser Granada, Algeciras o alguna otra plaza todavía por decidir. “Además de Morón, mi idea es torear una, dos o tres corridas más este año. Si lo veo todo claro, ya veremos el año que viene. Descarto Sevilla, Madrid, Bilbao y Pamplona. No porque el toro sea más grande, sino para evitar la presión, que es mayor... Es por el temor de no estar a la altura de las circunstancias”; expresó el espada.

Sobre sus compañeros de cartel, Ponce y Cayetano, expresó: “Son dos compañeros que no van a venir a pasearse. Fácil no lo vamos a poner ninguno”.

Con respecto a si su retorno -el año pasado ya reapareció en Granada- era por dinero, fue explícito: “No conozco a ningún torero que toree gratis. Nos jugamos la vida. El torero que no tiene ningún defecto es el taquillero”.

¿Con qué tipo de Jesulín nos encontraremos? “Intentaré ser yo mismo. Cuando esté en el patio de cuadrillas quiero estar fuerte y seguro”, afirmó.

Centró el motivo de su retorno como una necesidad torera: “Yo nunca he dejado de torear. Los toreros nunca nos retiramos. En 2007 me retiré de las grandes ferias. En ese circuito ya estaban hechos mis deberes. El año pasado, Cuenca me sirvió para tomar el pulso. Me fui contento. Aprobé el examen. Este año el empresario de Granada me ha llamado para Granada y Algeciras. Me aplico lo del Cholo Simeone. Si no me encuentro bien en Morón -que lo dudo- ya veré tras esta corrida”.

Dentro de sus objetivos se encuentra torear la Goyesca de Ronda de 2020. “En un viaje se lo dije a Francisco Rivera, que cumplirá 25 años de alternativa y es quien la organiza. Le comenté que yo cumpliré 30. Y que Espartaco, que fue su padrino, podría torear. A Juan Antonio le estoy liando. Podría redondear el cartel su hermano Cayetano en una corrida de ocho toros”, relató Jesulín de Ubrique.