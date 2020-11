La biblia del gallismo

"No entendemos la Hermandad sin José ni estos actos sin este libro". José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la Macarena, resumió así la importancia del acto que se celebró en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla: la presentación del libro Joselito El Gallo. Rey de los toreros, escrito por Paco Aguado y reeditado por El Paseo.

El torero Pablo Aguado, que también fue invitado de honor en el acto, definió el ejemplar como "una biblia del gallismo" y el acto como "un acto de justicia". Unas palabras que fueron compartidas por Fernández Cabrero y el autor. Aguado opinó que "la historia ha tendido a engrandecer la figura de Belmonte, pero los dos fueron determinantes para la tauromaquia actual". Insistió en esa idea: "cada vez que un torero liga dos muletazos seguidos, aparece el espíritu de Joselito".

El acto de justicia del que habló el joven matador sevillano lo comentó el hermano mayor macareno desde el punto de vista cofradiero. "Todavía no estamos a la altura de lo que él nos dio", asegura Fernández Cabrero. Y, aunque comentó que él no fue el primero de su familia en colaborar con la corporación de San Gil, "Joselito fue el precursos de la asistencia social en la Macarena". Por ello, y porque el propio Joselito ya lo hizo en vida, la Hermandad bautizó con el nombre del torero de Gelves las becas universitarias que otorga cada año. El representante macareno reveló que "Joselito nos enseñó la diferencia entre ayudar y resolver", pues "nunca dijo esto lo pago yo". En cambio, "ponía a la gente a trabajar y con ese espíritu me levanto cada día".

Los actos del centenario de la muerte de Joselito El Gallo, que se han visto afectado por la pandemia, continúan, tal como detalló Fernández Cabrero, desarrollándose por tres ejes: "memoria selectiva, para recordar lo bueno de José como hermano; prudencia lógica, para defender el presente del toro; y optimismo desafiantes, para encarar el futuro". El 12 de diciembre tendrá, en la remozada Plaza de la Esperanza Macarena, su próxima cita. Ese día en ese lugar se inaugurará una estatua dedicada al torero sevillano, acto que acompañará la Banda Municipal estrenando la marcha Varales de oro, compuesta por Abel Moreno. La Hermandad de la Macarena tiene abiertas varias líneas de colaboración para aquellos que quieran colaborar económicamente con la sufragación de la estatua. Entre ellas, el código 01157 para realizar pagos por Bizum.

Paco Aguado ve la colocación de dicho monumento y la reedición de su libro como "la reconciliación de Joselito con Sevilla". Aseguró estar "realmente emocionado por el carácter simbólico del acto" 100 años después de su muerte. Y pasó a explicar detalles del libro: "todos los que podáis leer el libro, vais a daros cuenta de que no fue un torero antiguo, sino el primero moderno". El escritor madrileño, que también mencionó a Juan Belmonte en su discurso, contó que Joselito "hizo más cosas que torear muy bien", refiriéndose a la implicación que tuvo en la capital andaluza: "la plaza Monumental iba a ser el eje del ensanche del barrio de San Bernardo". Un proyecto fallido y polémico que también tuvo cabida en la presentación literaria, en la que estuvo presente Santiago León Domecq, teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería. "Esas cosas pasaron a la historia", respondió conciliadoramente León Domecq cuando le interpelaron.

Todos los presentes coincidieron en resaltar lo olvidada que ha estado la figura de Joselito en la capital andaluza. "A partir de los 50, no se volvieron a publicar grandes cosas sobre él, a pesar de que era la gran referencia de muchos aficionados", relató el Aguado escritor. Ese desconocimiento fue uno de los motivos de la reedición, revisada y ampliada, de esta obra por parte de la editorial sevillana El Paseo. David González, su propietario, aparte de mostrar su "agradecimiento absoluto" por la ubicación y la acogida del acto de presentación, se enorgulleció de poder haber sacado adelante "esta gran aventura en mitad de la pandemia" y deseó suerte al "empeño gallista".