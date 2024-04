Juan Ortega: paradigma de clasicismo

Nada que no sepan. Juan Ortega había alcanzado una indeseada notoriedad a final del pasado año por lo que todo el mundo comentó en su momento. Es agua pasada que sólo interesa a los que lo sufrieron. Después llegó el silencio, la primera salida mediática en el programa de Herrera, los éxitos del albor de la temporada y, finalmente, el inesperado baño de masas en la jornada de puertas abiertas organizada por la empresa Pagés.

Ortega era el más esperado y acudía a esta primera tarde cerrando el que seguramente era, a priori, el cartel más redondo del abono. Los toros de Domingo Hernández -en una tarde de calor infernal y con ese extraño , diverso y espeso público que ha suplido a los cabales para los restos- estaban sentenciando la tarde sin que ocurriera nada relevante. La corrida parecía condenada al sumidero -Morante, de tórtola y oro, se acabó de desilusionar con el esmirriado sobrero de Matilla que hizo cuarto- hasta la salida del informal y manso quinto que puso a prueba el impresionante magisterio de Daniel Luque.

"Soy paciente y todo llega; ha sido mucho tiempo esperando", declaró el matador a la finalización de la corrida

El orejón era de peso pero el asunto no había terminado. Ortega se iba a estirar de verdad en los lances de recibo al sexto. Era un animal bien hecho, con la fuerza precisa y una bonancible y enclasada embestida que se iba a aliar perfectamente a la tersa muleta de su matador.

No es misión de estas líneas desmenuzar los capítulos de una faena que fue un canto al toreo eterno, a su palo más clásico; al diálogo de un hombre y un toro entendido como como tratado de cadencia, buen gusto, naturalidad y armonía. El trasteo fue creciendo en su interpretación a la vez que se clavaba en la memoria poniendo muy alto el nivel para lo que queda de Feria, que aún es mucho y también bueno.

La banda de Tejera, que este año anda sembrada, se unió a ese coro de buen gusto y oportunidad tocando Manolete, el Amarguras de los pasodobles. No podían haber elegido mejor: la historia taurina y personal de Juan Ortega no habría sido la misma sin pasar por la ciudad de los califas. Allí se graduó como ingeniero y se forjó como torero en unos años indecisos que no lograron quebrar confianzas. Después llegaría una larga travesía del desierto en la que encontró la mano de Pepe Luis Vargas, pigmalión providencial que siempre mantuvo la fe. La faena de aquella corrida televisada en plena pandemia lo acabaría cambiando todo. Llegó el circuito de las ferias y hasta ese lance personal que colocó su cara en un escaparate mezquino e indeseado.

La tarde parecía marcharse directa al sumidero pero los dos últimos toros iban a cambiarlo todo

Pero Ortega, dueño del concepto más puro y clásico del escalafón, le debía este recital definitivo a una plaza que ya le esperaba sin demasiadas condiciones. Era el día, también el toro. Y supo aprovecharlo en esa hora mágica -la marea del río sube ecos antiguos de guajiras y milongas-en la que la plaza de la Maestranza, en su aura más regionalista, es fértil para los milagros.

Ortega, de alguna manera, resumía sus sensaciones al terminar el festejo. “Soy paciente y todo llega; ha sido mucho tiempo esperando y muchas peleas con uno mismo cuando a uno no le salen las cosas o no coges compás;el toreo es así y los toreros tenemos la capacidad de hacer feliz a la gente...” Era la clave de una faena que será recordada más allá de las orejas. Es el secreto de las grandes obras que se evocan por lo que significaron, por lo que hicieron sentir a los que las contemplaron. ¿No merecía esa Puerta del Príncipe que los mediocres quieren reducir a mera aritmética?