Morante acusa de "falta de decoro" al Ayuntamiento de La Puebla del Río

Morante de la Puebla no participará en la organización de los encierros taurinos en honor a San Sebastián, patrón de la localidad cigarrera. Así lo ha hecho saber a través de redes sociales tras conocerse ayer que el Ayuntamiento de La Puebla del Río los aplaza al próximo 26 de febrero. Una decisión para lo que no parecen haber contado con el diestro cigarrero, impulsor de esta tradición. Morante asegura que no sabía de la decisión consistorial a pesar de haber hablado con el alcalde en meses anteriores y ambos estar de acuerdo en que no se celebraran en este mes de enero.

La organización unilateral del Ayuntamiento sin contar con el torero ha provocado que este no se haga responsable de su puesta en marcha por "la falta de decoro" hacia su persona, tal como indica en un comunicado publicado a las pocas horas de conocerse la nueva fecha del evento. Este mensaje ha provocado un reguero de reacciones en redes sociales, las cuales apoyan en su mayoría la postura de Morante, al que consideran pieza clave de la cita taurina de La Puebla del Río.