Morante hará finalmente su paseíllo 100 en la plaza de Ubrique

Será en Ubrique... si el tiempo no lo impide. Que, según las previsiones, no lo impedirá. No pudo ser el pasado sábado en Arenas de San Pedro (Ávila) por las fuertes lluvias caídas que dejaron un ruedo impracticable. Así que Morante de la Puebla realizará finalmente este sábado en la citada localidad gaditana su paseíllo número 100 del año y firmará de esta manera su particular homenaje a Joselito el Gallo, su venerado Gallito, primer torero que pasó del centenar de corridas en una sola temporada. El cigarrero fijó ese objetivo al inicio del curso que ahora acaba y lo va a cumplir este sábado.

De paso, el de La Puebla del Río, quizá sin preverlo, realizará también un guiño a otro torero. De opuesto corte y diferente perfil. Pero torero. Además, del mismo modo que el propio Morante, lleva como apellido en la cartelería el nombre de su pueblo: Jesulín de Ubrique. Y es que el ubriqueño, alejado ya de los ruedos, es quien ostenta el récord de corridas de toros matadas en una sola temporada: nada más y nada menos que 161. Una barbaridad.

Morante, uno de los nombres de la temporada, base en todos los seriales taurinos y que ha sido el principal aliciente en numerosos pueblos que le han servido para reivindicar el mundo rural, iba a compartir cartel con dos toreros sevillanos, Pablo Aguado y Alfonso Cadaval, que iban a lidiar reses de Carlos Núñez. Pero Cadaval sufrió recientemente una lesión fuerte en las cervicales mientras toreaba en el campo que le impedirá pisar el ruedo de Ubrique. En su lugar actuará el rejoneador Andrés Romero, que se las verá con ejemplares de Fermín Bohórquez.

Para darle mayor resonancia a la gesta de torear cien corridas, las cámaras de Canal Sur estarán presentes para transmitir en abierto el festejo, que dará comienzo a las 17:30.