Arranca una temporada taurina diferente en Andalucía

Las dos corridas programadas este fin de semana en la localidad gaditana de Ubrique serán el pistoletazo de salida a una nueva temporada taurina excepcional que permanece pendiente de la evolución de la pandemia para fijar las distancias de seguridad y los aforos en los cosos que favorezcan la organización de otros festejos. En Ubrique se anuncian los diestros sevillanos Pablo Aguado y Rafa Serna para estoquear cuatro toros de Jandilla en la jornada del sábado. Al día siguiente será el turno del riojano Diego Urdiales y el onubense David Miranda, que se enfrentarán a reses de Núñez del Cuvillo. Ambos festejos serán televisados por el canal Toros de Movistar Plus.

Estas corridas se enmarcan aún dentro de la llamada Gira de Reconstrucción organizada por la Fundación del Toro de Lidia para la temporada 2020. Fueron anunciadas en Aracena y después de intentar celebrarse en El Bosque acabaron siendo trasladadas a Ubrique, donde también tuvieron que ser aplazadas hasta la fecha por el cierre perimetral que afectó a la zona a finales de octubre. La siguiente cita del calendario andaluz será en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, el próximo 28 de marzo. El empresario José María Garzón, que debuta como empresario de esa plaza, ha organizado un mano a mano entre los diestros Daniel Luque y Ginés Marín, que estoquearán toros de seis ganaderías sevillanas diferentes. Garzón ha aforado la plaza atendiendo a la normativa vigente, lo que se traducirá en un millar de espectadores.

No es el caso de Carmelo García, organizador del festejo de la reaparición de Manuel Díaz El Cordobés en Sanlúcar de Barrameda. La corrida está prevista para el 3 de abril, Sábado Santo, pero está sujeta a la condición de poder abrir el coso al 50 % de su capacidad. Si no fuera así, García podría optar por retrasarla algunas semanas. Se trata de un extremo que la Junta de Andalucía solo podrá valorar pasada la Semana Santa. En estos momentos la mayor parte de la comunidad andaluza permanece en el nivel 2, lo que se traduce en una obligada separación de metro y medio de espectador a espectador en las plazas de toros que no podrán rebasar, en ningún caso, el 50 % de su aforo.