Pepe Huerta: "Diego San Román será figura del toreo"

José María Arturo Huerta, que ha sido Presidente de la mexicana Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia (ANCTL) durante los últimos cuatro años, ha sido uno de los aficionados más ilustres que han pasado por los tendidos de la Real Maestranza de Caballería durante estos días de Feria de Abril. Huerta, que tuvo el honor de ser el primer ganadero con un toro indultado en rejones en la México, se marcha de Sevilla "impresionado el camino que ha tomado la fiesta aquí tras la pandemia". Valora la rápida recuperación del sector taurino tras el parón por el coronavirus. Algo que compara con su país, donde dicen "estar mejorando, pero no como quisiéramos". Y recuerda la dureza con que ha golpeado a los ganaderos latinoaméricanos: "No podíamos decir al toro que no comiera".

Ahora, tras varios días en la capital andaluza, hace balance de lo que le ha gustado del ciclo abrileño: "Está siendo muy buena Feria". Huerta, que dice prepararse para ir a Jerez de la Frontera en los próximos días, destaca a El Juli "defendiendo su lugar con una faena extraordinaria". También a Tomás Rufo, "una revelación que ha caído de pie". En cuanto al ganado, dice que ha visto "toros interesantes". Resalta los victorinos del pasado sábado y la corrida de Victoriano del Río del lunes: "El quinto me encantó". Y "Roca Rey se jugó la vida y estuvo extraordinario". Los toreros aquella tarde "nos llevaron a soñar en un mundo de pasión, arte y entrega".

La brillantez sobre el ruedo de toros y toreros tiene una importante trastienda que es su deber defender. Por ello, argumenta con cifras la importancia del sector en el país norteamericano: "Genera 8.000 millones de pesos (375 millones de euros aproximadamente) y crea 230.000 empleos entre directos e indirectos". Y opinaba sobre estos números: "Me gustaría ver a los políticos creando esos puestos de trabajo que crea la tauromaquia". Además, añade un argumento ecológico: "Hay casi 20.000 hectáreas protegidas gracias al toro bravo". Este aspecto motivó un estudio en el que participó la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y gracias al cual se considera gubernamentalmente a la ganadería del toro de lidia como ecológica. "Lo hemos enviamos al resto de países taurinos de Sudamérica para que defienda la fiesta ecológicamente", explica Huerta.

La relación con el Gobierno, un motivo de debate en un lado y otro del Atlántico, Huerta lo resume: "El Gobierno mexicano ni apoya ni perjudica". No obstante, detalla que "el partido del Gobierno, parecido a Podemos, nos pone zancadillas". El ganadero recuerda que "hicieron quitar los animales de los circos y han acabado abandonados, pues todo se queda en pura palabrería". Bien diferente es si se mira al ruedo. "La fiesta en México es muy artística, con un toro que embiste diferente al de España: muy despacio". Esto, profundiza Huerta, "se presta a faenas largas y de mucha calidad con toros que parece que no van a tener muchas tandas y luego se acaban tragando 80 muletazos". Aparte, indica que "la afición mexicana es muy sensible a los detalles de cualquier torero". Uno de ellos, joven y prometedor es Diego San Román: "Tiene mucha dedicación y va a ser, sin duda, figura del toreo".