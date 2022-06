La Plaza México no podrá celebrar corridas de toros durante 2022

Un juez ordenó la suspensión definitiva de los espectáculos taurinos en la Plaza México (la más grande del mundo) al menos durante el tiempo de celebración del juicio que determinará la prohibición definitiva, o no, de las corridas de toros en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, donde se ubica el coso, lo que podría significar un periodo de entre seis meses y un año. Hace dos semanas, la ONG llamada Justicia Justa llevó hasta un tribunal federal la petición de prohibición de corridas en la Plaza México amparándose en que la Constitución federal mexicana prohíbe el maltrato animal. Además exigió la suspensión cautelar de los festejos taurinos mientras se determina la resolución final.

Esto último prosperó y fue ratificado tras presentar la jueza Rosa Iliana Noriega un recurso para suspender la prohibición cautelar del juez Primero de Distrito, Jonathan Bass Herrera, al considerar que "se adelantó a su criterio y no actuó con equilibrio al suspender las corridas de toros". Dos de los tres magistrados del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concluyeron que es procedente la suspensión cautelar ya que la medida privilegia el derecho a un ambiente sano. Sobre esta consideración Cristian Daniel Ávila, abogado de Tauromaquia Mexicana, señaló que se contraponen "ambiente sano" y el derecho individual a la cultura ya que el maltrato animal lo determina la distinta naturaleza de estos. "No es igual un toro de lidia que una mascota por lo cual el maltrato no significa lo mismo en todas las especies", señala a Efe Dávila.

La Plaza México cuenta todavía con 10 días para impugnar el otorgamiento de la suspensión ante el Tribunal Colegiado de Circuito. El Tribunal, superior jerárquico del juez que dictaminó la suspensión de corridas, analizará si el otorgamiento de la suspensión se realizó conforme a derecho y si considera que no fue así se revocará la suspensión y se permitirá que se sigan celebrando corridas de toros. En un comunicado, la Plaza Mexico señaló que ya ha anunciado que "la empresa diferirá la celebración de las corridas y novilladas programadas y continuará con la defensa legal de las costumbres y tradiciones mexicanas, agotando todas las instancias legales a su alcance, a favor de la tauromaquia". La medida solo afecta a la plaza Monumental y que en la periferia y dentro de la Ciudad de México hay más cosos taurinos como Cinco Villas o en el municipio de Texcoco, vecino a la capital, donde se seguirán ofreciendo corridas de toros.