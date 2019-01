"Sueño con la alternativa en Sevilla por su repercusión"

El novillero Ángel Jiménez (Écija, 1992) ha sido uno de los más destacados de su escalafón, con triunfos en las plazas de Sevilla y Madrid, donde toreó dos tardes en cada una de ellas. En La Maestranza impactó el día del Corpus con una actuación completa, preñada de garra novilleril, valor y buen toreo, matando a uno de su novillos sin muleta. Con Paula, Ordóñez, Manzanares padre y Camino como referentes, considera que la temporada pasada ha ganado fundamentalmente en su mentalización como torero.

–Ángel, ¿cuál es su planteamiento para 2019?

–Parto de cero. En mi caso, no he tenido nunca una temporada planificada. Mis ilusiones están en la alternativa. En mi etapa de novillero he estado mucho tiempo sin apenas torear y estaba como si no estuviera. Los dos últimos años han sido decisivos, pero llevo un bagaje suficiente. Necesito dar el salto y estar entre los matadores. Me gustaría tomar la alternativa en Sevilla, mi tierra. Confío en las dos plazas que me han mantenido vivo:Madrid y Sevilla.

–¿Un cartel?

–Los toreros son todos extraordinarios. Lo suyo es que pueda tomar la alternativa.

–¿Con qué equipo afronta el año?

–Con Enrique Peña y me acompañará también Luis Vilches.

–¿Qué prevé tras el doctorado?

–En mi etapa de novillero he toreado muy poco, como está ocurriendo a la mayoría de novilleros y cuando se salta al escalafón de matadores también suele haber un parón. Por eso sueño con la alternativa en Sevilla porque tiene una repercusión muy grande.

–¿En qué ha ganado más como torero?

–Sobre todo en mentalización. En tener una mente fuerte, preparada para asumir todas las tardes y superar todo.

–¿Cómo está preparando su próxima campaña?

–Desde hace dos meses entreno todos los días en la plaza de toros de Écija. No hago todos los tentaderos que uno quiere, pero estoy agradecido a los ganaderos que me han abierto las puertas de sus casas.

–¿Cuándo comienza?

–El próximo 23 de febrero toreo en un tentadero público benéfico contra el cáncer en La Carlota.

–¿Cómo calificaría su última temporada?

–Ha sido una temporada en la que en todos los sentidos he crecido como torero y como persona, en la que he madurado, con dos tardes en Madrid y otras dos en Sevilla que me han dado mucho, que me pusieron a circular.

–¿Qué fue lo más importante?

–Me quedo con Sevilla la tarde del Corpus. Personalmente me dio mucho, me pude entregar y vaciarme. Fue una tarde de entrega total, en la que intenté sacar todo lo que llevaba dentro de mi corazón y mi alma.

–¿Hasta qué punto le sirvió el triunfo del Corpus?

–No he toreado mucho, una docena de novilladas. Pero he ido a sitios buenos donde respetan al torero. Es mi línea. Por eso mis temporadas siempre han dependido de Madrid y de Sevilla. En números me hubiera gustado más, pero lo importante es dar pasitos cortos y seguros.

–¿Cómo valora su actuación de San Miguel?

–La afronté con responsabilidad y me entregué. La novillada no rompió como esperábamos. Faltó rotundidad.

–¿Y lo sucedido en Madrid?

–La primera tarde, con toros de José Luis Pereda, tuve un lote muy exigente y una actuación digna. Me repitieron con una novillada de Couto que no dio opciones. Madrid se me ha entregado siempre.