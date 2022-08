El diario novelado del último día de Belmonte

Me llamo Juan Belmonte García. Hoy es 8 de abril. Nací en Sevilla el 14 de abril de 1892, es decir, que ahora, muy pronto, va a ser otra vez mi cumpleaños. Nunca he sido un hombre de muchas palabras. Jamás me he sentido cómodo hablando de mí mismo. Sin embargo, las circunstancias de mi vida, de mi profesión y por qué no decirlo, de mi fama, me han obligado muchas veces más de las que hubiera querido a ponerme delante de ese toro, y a torearlo. Estas líneas abren La hora azul, el diario que el joven escritor Antonio Valderrama (Jerez de la Frontera, 1988) ha decidido crear sobre el último día del afamado torero de Triana que nació en la calle Feria.

"En esta novela recreo libremente la última jornada de su vida imaginando cómo un Belmonte enfermo y taciturno describe en primera persona los acontecimientos de aquel día, sus reflexiones sobre la vida, la tauromaquia y la muerte", cuenta Valderrama, que ha abierto una campaña de crowdfunding en Verkami para hacer realidad su proyecto. Una idea que surgió en 2017 y que lleva un año y medio terminada a la espera de vez la luz. Las ganas de los lectores y aficionados por conocer este diario belmontino ha hecho que sólo falte un 25% del objetivo. Es decir, 3.000 de los 4.000 que necesita el autor para editar 200 ejemplares. El 10 de septiembre acaba el plazo. "Estoy estudiando una formación profesional en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia", cuenta. Esto le ha permitido editarlo y ofrecerlo directamente al lector, sin intermediación de editoriales. "Lo envíe a varias editoriales y no he obtenido respuesta, así que lo he hecho yo", explica sobre las dificultades que se ha encontrado para publicarlo.

Valderrama, que se licenció en Periodismo en la Universidad de Sevilla y quedó "impresionado" por la novela belmontina de Chaves Nogales (Juan Belmonte, matador de toros: su vida y sus hazañas), reconoce no ser un gran aficionado a los toros, aunque "vaya de vez en cuando". En cambio, la figura del torero sevillano y su trágico final le han hecho emprender esta investigación y escrito literario. "La historia está contada respetando absolutamente su figura y siendo consecuente y coherente con su trayectoria vital, su personalidad y la naturaleza de su figura, una de las más complejas y ricas de la sociedad española del primer tercio del siglo XX", añade Valderrama en la explicación de su iniciativa de micromecenazgo.

Su primera novela, Hombres armados, también fue posible gracias a esta modalidad. En esta ocasión, Valderrama ofrece varias formas de colaborar con su proyecto. Casi todas, en torno a los 25 euros. Incluye una edición en papel del libro con gastos de envío incluidos y un obsequio en agradecimiento por sufragar los costes de edición del ejemplar. Esas recompensas son el sello dedicado a la pintura de Zuloaga con el retrato de Juan Belmonte (1924), postales relacionadas con el torero o el barrio de Triana, entre otros objetos.