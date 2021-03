Santiago León y Domecq, teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, fue el conductor del acto. Al cartel lo calificó como "magnífico" y que "engrandece esta colección". El Salón de Carteles fue el lugar elegido para su exposición. León agradeció que el autor haya donado la pintura a la Real Maestranza. El propio Schnabel intervino tras él. Lo hizo a través de un vídeo. Recordó la muestra que hizo que en el antiguo cuartel del Carmen: "Una de mis preferidas". Y no dudó en mostrar su afición y su amor por la capital andaluza: "Me encantan los toros y la gente de Sevilla" . Al tiempo que devolvió el agradecimiento expresando que es un "honor" y que está "muy orgulloso de haber tenido la posibilidad de hacer este cartel".

Si hay temporada en la Maestranza se sabrá después de Semana Santa

La presentación del cartel de la temporada fue aprovechada para tratar el asunto que tiene en vilo a toda la afición taurina: las corridas en la plaza de toros de la Maestranza. Hay dos elementos que confluyen y complican su celebración: el aforo y la distancia de seguridad. Miguel Briones, secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, estuvo presente en el acto. Manifestó que "no es una decisión arbitraria" y que "hoy por hoy no podemos anticiparnos".

Ramón Valencia, empresario del coso sevillano, fue claro: "Abrir las plazas de primera es inviable sin el 50% del aforo". Algo que no sería compatible con el metro y medio de distancia de seguridad por la estrechez de localidades de muchas plazas como la Maestranza. Valencia, que explicó que lleva desde noviembre planificando las corridas primaverales, es consciente de que "hasta que no acabe la Semana Santa no se sabrá si se puede". Aún así, dice estar "confiado" en poder celebrarlas. Prueba de ello es la salida del ERTE de los trabajadores de la plaza y la apertura de taquillas desde el próximo lunes. Los festejos serán anunciados este viernes.