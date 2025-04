Mariscal Ruiz: "Quiero estar listo para Sevilla"

La prueba del domingo fue a contrapelo. A la dureza de los novillos de Fuente Ymbro se unió el tremendo corte sufrido en el dedo pulgar de la mano derecha que ha complicado el primer tramo de su segunda temporada como novillero con picadores. Fue en el transcurso de su presentación como tal en la plaza de Las Ventas, un escenario en el que ya había destacado en su etapa anterior sin caballos alzándose como triunfador del certamen Camino a Las Ventas.

Pero en la jornada dominical iba a experimentar el aire desabrido del propio coso, el mal juego de los utreros y varias volteretas que le hicieron ingresar en la enfermería tras estoquear a sus dos novillos. El resultado fue un puntazo y ese tremendo corte del tendón flexor y el nervio cubital que complica tanto las cosas. El domingo quedó ingresado en Madrid y al día siguiente recibía el alta para dirigirse a su domicilio de Mairena del Aljarafe.

Mariscal ya ha dado por perdido el compromiso contraído en el ruedo francés de Aire Sur L’Adour, dentro de un mes escaso. Pero tiene el foco puesto en su reaparición en la plaza de la Maestranza el próximo 18 de mayo junto a Manuel Román y Aarón Palacio. Los novillos de la trascendental cita, una vez más, pertenecen a la divisa de Fuente Ymbro.

Pregunta.¿Habría posibilidad de acortar los plazos marcados por los médicos?

Respuesta.Los primeros días lo he pasado mal pero ya me encuentro mucho mejor. Cuanto antes esté listo mejor, lógicamente, pero no quiero que esto quede mal o pueda tardar al final más en estar al cien por cien por precipitarme. Quiero volver cuanto antes, qué duda cabe, y no quiero perderme Sevilla.

P.¿Puede haber problemas para estar en Sevilla el próximo 18 de mayo?

R.Bueno, el problema es que tanto Máximo García-Padrós –cirujano jefe de Las Ventas- como un traumatólogo que me recomendaron en Madrid me dijeron que lo más probable es que no llegara a Sevilla. El segundo había tratado a Manzanares en su momento y también me dijo que era imposible, que me olvidara del compromiso de la Maestranza. Aquello me sentó fatal pero cuando llegué a Sevilla el traumátólogo de la aseguradora me quitó la escayola y después de comprobar la sensibilidad de la mano me dijo que estaba mejor de lo que parecía y que a lo mejor sí llegaba con tiempo. Eso me ha dado mucha esperanza.

P.En cualquier caso es una lesión compleja. Hay que tomarse la recuperación muy en serio.

R.Me cortó el tendón del dedo pulgar por completo y la rehabilitación es bastante lenta. También me cortó el nervio pero eso sólo afecta a la sensibilidad. Yo lo que quiero es poder moverlo. Es que sin el pulgar es imposible coger una muleta. Creo que fue con la espada aunque no lo tengo claro del todo. Por el corte que tengo tuvo que ser la espada.

P.Ya habías ido a Madrid como novillero sin caballos y ganaste el certamen Camino a Las Ventas. Ahora ha tocado vivir la cara B con una novillada muy a contrapelo.

R.La verdad es que no fue un día fácil. Ni por la gente ni por la novillada ni por la dureza del toro de Madrid. Pero si hay una cosa por la que estoy contento después del otro día es que, después de pasar el miedo que se pasa antes de torear, me sobrepuse durante la novillada a todo tipo de obstáculos: al viento, a la gente que andaba a la contra de todo en la plaza, a las volteretas que sufrí… A todos los inconvenientes. Aquello me dio una moral que no me había dado hasta ahora ninguna novillada. Me vi muy capaz, seguro de mí mismo sin salirme de mi concepto y quitándole la importancia a lo que no lo tenía en ese momento. Sabía que la novillada no estaba embistiendo y los toros no eran para cortarles las orejas en Madrid pero estaba allí muy de verdad, muy cruzado, pasándome al toro muy cerca sin ser la novillada propicia para ello. Me encontré muy seguro.

P.Ahora se abre un tiempo inesperado para seguir mentalizándose, pensando en torero y sin descuidar su carrera de ingeniería.

R.Sin duda. Pero este tiempo tiene que servirme sobre todo para llegar a Sevilla y seguir trabajando la mente. No puedo tomármelo como unas vacaciones. Ni mucho menos.