¿Quieres saber si hay medusas en la playa? Te contamos un método que te salvará el día

No es agradable encontrarse medusas en la playa. Para nada. Una picadura de estos simpáticos animales puede provocar no solo hinchazón, quemazón y picor, sino, también, en casos un poco más graves, desmayos, dificultad para respirar o problemas cardíacos.

Pero basta de males. Aquí hemos venido a hablar de cómo evitar las medusas en la playa, cómo anticiparse a ellas. Y es aquí donde entra en juego MedusaApp, una excelente aplicación para móviles, disponible tanto para Android como para iPhone, que te dice en qué playas hay medusas y en cuáles no.

¿Hay medusas en la playa? Descúbrelo con MedusaApp

Son los propios usuarios de la aplicación los que hacen que funcione de manera efectiva y práctica. Cuando ves una medusa en la playa, abres la app y la reportas. Imagina que estás en Chipiona y ves a estos simpáticos bichos nadando apaciblemente cerca de ti. En ese momento, te sales del agua tranquilamente con cuidado de no rozarla, te diriges a la toalla, coges el móvil (cuidado con mojarlo), abres la app y señalas que has visto una. Quizás más gente vecina lo haga. Todo eso queda registrado en un mapa.

Si has tenido la mala suerte de que te pique una medusa, también podrás reportarlo. Eso sí, no te preocupes que no va a aparecer tu nombre y un ‘le han picado’ a su lado. Simplemente, estos reportes ayudan a un equipo de investigadores médicos a tener más información para los estudios de alergias.

Evidentemente, para el estudio correcto no basta con poner ‘me ha picado’: todo lo referente a la zona de la picadura, si ya te han picado con anterioridad, adjuntar una foto… toda información será bienvenida. Además, la aplicación también ofrece una práctica guía de primeros auxilios para ver cómo proceder ante una picadura.

Ojo, con MedusaApp no solo vas a poder si hay medusas: también puedes informar a través de la app si has entrado en el agua y no has visto ninguna. El mapa de la app es muy completo, según el color del icono, así será la picadura de la medusa que está en la playa. Por ejemplo, si el color es blanco, la picadura será no urticante; si es amarilla, poco urticante; naranja, urticante. Creo que no es necesario que te diga qué significa el icono rojo, ¿verdad?

Pero nada es infalible, y así lo demuestra el icono de color gris. Este icono aparece cuando se trata de un avistamiento que no ha sido certificado por los profesionales de la app, es decir, no se puede garantizar que la especie retratada sea la indicada, porque no se envió la foto directamente, sino a través de una app de galería, etc.

Asimismo, la aplicación también sirve de guía por si quieres saber un poco más acerca de este fascinante animal: ofrece una pequeña enciclopedia para saciar toda tu curiosidad.

En definitiva, MedusaApp puede convertirse en tu mejor aliada si sueles ir a la playa en verano. Porque todos queremos bañarnos tranquilos sin pasar el resto del día lamentando una picadura.