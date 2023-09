Dónde tomar el mejor café en Andalucía: te proponemos estos 7 establecimientos

El café en Andalucía puede ser una maravilla, solo hay que saber en qué sitio tomarlo. Y ya sabemos que pedirlo en Málaga, por ejemplo, puede ser una odisea; o que en Sevilla, aunque lo pidamos con leche templada, lo más seguro es que nos llegue a temperatura de lava volcánica.

Sea como fuere, el café es una bebida que toman millones de personas en todo el mundo y que, al parecer, si no lo hacen no son, pues eso, personas. La cafeína mueve el mundo y nosotros nos ponemos manos a la obra para recomendaros algunos de los sitios donde está el mejor café de Andalucía. ¿Ya te has tomado tú el tuyo?

Borbotea Coffee, Calle Amor de Dios, 36, Local 3, Sevilla

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ʙᴏʀʙᴏᴛᴇᴀ ᴄᴏғғᴇᴇ ʟᴀʙ (@borbotea)

Nuestra primera parada será en la calle Amor de Dios de Sevilla, en Borbotea Coffee. Aquí podrás tomar café de primera calidad (o comprarlo y llevártelo a casa) de Colombia en diferentes versiones. Además, se trata de un establecimiento con conciencia, ya que procuran mantener contacto directo con caficultores pequeños en el país colombiano, garantizando trazabilidad y la mejor calidad, aportando también sostenimiento a las familias.

Le Poème, Calle Alcalá Galiano, 3, Cádiz

Si quieres tener un trocito de Francia en Cádiz, te sugerimos que visites Le Poème. Muy buen café y una estupenda selección de dulces y pasteles. Quien ha estado dice que no hay mejor sitio para tomar un café junto a la mejor repostería francesa. Recomiendan encarecidamente probar el prevert de pistacho y, por supuesto, el cruasán, que se cuenta que es el mejor de toda la provincia.

Kima Coffee, Calle Carretería, 51, Málaga

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KIMA COFFEE (@kima.coffee)

El 9 de abril del año pasado abría en la calle Carretería Kima Coffe, un establecimiento que sirve el Bombe Q1 Anaerobic, galardonado en el Campeonato de Aeropress de España. Llega desde Etiopía, pero se tuesta en la propia Málaga. Un café que recuerda a cítricos y a fresas, arándanos y ciruelas. Este café es tan especial y admirado por su cuidada producción: se fermenta anaeróbicamente, con cerezas que se reservan en tanques herméticos durante 120 horas, colocados en baños de agua. ¡No te lo pierdas si visitas Málaga!

La Finca Coffee, Calle Colegio Catalino, 3

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Finca Coffee (@la_finca_coffee)

En Granada, los amantes del café acuden religiosamente a La Finca Coffee, un establecimiento en el que, además de poder degustar este maravilloso líquido oscuro, también nos lo podemos llevar a casa con nosotros para nuestros desayunos más íntimos. También puedes pedir el café online: puedes pedir las variedades de Colombia Huila, Brasil Mare Blue o Mexico Descafeinado. Igualmente, organizan cursos y talleres y su equipo de profesionales estará encantado de atenderte y aconsejarte acerca del café ideal para ti.

Virgen Coffee, Calle Regina, 1, Local 6

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Virgen Coffee Sevilla (@virgencoffee)

Desde que las Setas llegaron a la plaza de la Encarnación, esta zona de Sevilla se ha revalorizado enormemente. La aparición de diversos locales (tiendas, restaurantes) en los que prima la calidad han convertido la zona en una atracción turística. Virgen Coffe es una coqueta tienda que vende café de primera calidad y en la que también te podrás llevar tu taza para beber por el camino. Es, sin duda, la mejor opción si te pilla por la zona y quieres un café para llevar, pero que sea de primera calidad.

AROMÁNTICO, Puerto de España, 16, Jaén

Le toca el turno a Jaén, a la cafetería AROMÁNTICO. Quien ha probado el café de esta cafetería repite: dicen que se trata de uno de los mejores de la provincia, que podrás acompañar en el desayuno con suculentas tostadas o en la merienda con pasteles y dulces deliciosos. No dejes de visitarlos.

Santa Coffee Soho, Calle Tomás Heredia, 5, Málaga

Terminamos en Málaga con el Santa Coffee Soho. Sus clientes recomiendan probar el café de Etiopía o de Perú junto con un trozo de bizcocho de limón. Es un local con gran tradición en la ciudad, sobre todo para los que desean tomar un café de primera calidad, eso sí, también advertimos que no es para todos los bolsillos. ¡Ah! Y se trata de un sitio adecuado para personas con celiaquía.