Momentos de postal: estos son los mejores atardeceres de Andalucía

Andalucía sobrecoge por su belleza, por sus lugares inesperados y llenos de historia. Cualquier momento del día es ideal para admirar cualquier rincón de esta preciosa comunidad autónoma. Aunque los amaneceres y los atardeceres brillan con luz propia, nunca mejor dicho.

En esta ocasión nos vamos a detenernos en las diferentes provincias para buscar ese rincón privilegiado en el que ver el mejor atardecer de Andalucía. Un momento para disfrutar solo, o en compañía, hacer balance de lo bueno y lo malo, y afrontar lo que llega con otra perspectiva. Imágenes que sanan el alma y nos colman de felicidad, aunque solo sea por un breve espacio de tiempo.

El atardecer en Jaén: Mirador Antonio Machado, Baeza

Si queremos ver uno de los mejores atardeceres de Jaén, debemos ir al precioso pueblo de Baeza, concretamente al Mirador Antonio Machado. Se encuentra situado a lo largo del Paseo de las Murallas y desde un banquito se puede disfrutar relajadamente de los olivares típicos de la zona, el río Guadalquivir, algunos pueblos colindantes y la Sierra de Segura, Las Villas y Cazorla. Una estampa llena de naturaleza para respirar hondo y esperar que el tiempo pase más lento.

El atardecer en Córdoba: Mirador de Las Ermitas

Conocido también como el Balcón del Mundo, este mirador se encuentra en el Sagrado Corazón de Las Ermitas y ofrece unas vistas impresionantes tanto de la Córdoba rural como de la ciudad. Calificado como punto privilegiado para el turismo de observación, se pueden rastrear los bosques de naranjos, la sierra moteada por las casas… y el rojo fulgor del sol posándose sobre el horizonte. Si vas a Córdoba, no pasarse por el Balcón del Mundo debería ser delito.

El atardecer en Sevilla: Paseo Marqués de Contadero

A todo lo largo del Paseo Marqués de Contadero sevillano podremos contemplar uno de sus mejores atardeceres. La Torre del Oro, las casas de colores de la calle Betis, el puente de Triana a contraluz… pasear por el río Guadalquivir nos puede dar algunos de los momentos de más belleza en nuestro viaje a Sevilla. Recomendamos hacer el paseo, luego, a través del Puente de Triana (oficialmente, de Isabel II) hacia la plaza del Altozano y recorrer la calle Betis. Un paseo por el atardecer sevillano que, sin duda, quedará en tu memoria durante mucho tiempo.

El atardecer en Huelva: Minas de Ríotinto

Si alguna vez has querido saber cómo debe verse un atardecer alienígena, dirige tus pasos hacia Minas de Ríotinto en Huelva. Un escenario muy peculiar que parece trasladarnos al mismísimo Marte. Y no solo figuradamente: en Río Tinto, la NASA lleva a cabo investigaciones acerca de este planeta. Podemos organizar una visita a su Parque Minero, uno de los puntos más visitados de este yacimiento de sulfuros metálicos, el mayor del planeta. No hay duda de que el peculiar río Tinto adquiere otra perspectiva al atardecer.

El atardecer en Cádiz: Playa de La Caleta

Era inevitable: el mejor atardecer de Cádiz (o uno de los mejores) es el que podemos contemplar desde el paseo en la Playa de la Caleta, tanto en invierno como en verano. Este punto ofrece vistas espectaculares, y en verano incluso podemos disfrutarlas dentro del agua, o realizando alguna actividad deportiva como el surf. Los lectores de la publicación Traveler consideraron esta puesta de solo como la más bonita de España.

El atardecer en Málaga: Mirador de Gibralfaro

Para ver el atardecer definitivo en Málaga debes quedarte en la capital y visitar el Mirador de Gibralfaro. En realidad, consta de dos miradores que se encuentran a diferente altura el uno del otro: el primero se encuentra en la zona inferior del Monte Gibralfaro y podremos tener unas vistas preciosas de la ciudad. El otro se encuentra en un plano superior y desde este podremos ver La Malagueta, la Plaza de Toros y toda la parte este de la ciudad.

El atardecer en Granada: Mirador de San Nicolás

Quizá pequemos de conservadores, pero al César lo que es del César. El atardecer más bonito de toda Granada es el que puede verse desde el Mirador de San Nicolás: desde aquí vamos a poder contemplar la Alhambra, Sierra Nevada, y, por supuesto, y en palabras del expresidente de EE. UU., Bill Clinton, ‘la puesta de sol más bonita del mundo’. Casi nada.

El atardecer en Almería: Playa de Mónsul

Y terminamos dejándonos caer en la arena de una de las playas más bonitas de España, lugar de rodaje de numerosas películas, series o anuncios. Además, está considerado como uno de los más románticos que podemos contemplar en Andalucía, por lo que si estás pensando en proponerte a tu pareja, este, sin duda, será el escenario perfecto.