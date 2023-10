5 restaurantes latinos en Andalucía que debes visitar

La cocina latina en Andalucía está presente a través de numerosos restaurantes autóctonos, de personas migrantes que decidieron llegar a esta nuestra comunidad y comenzar una nueva vida ofreciendo lo mejor de su gastronomía. En esta ocasión, os vamos a recomendar 5 restaurantes de comida latina en Andalucía en los que merece la pena reservar mesa, y mucho. Y ahora que llega el Puente del Pilar y las festividades de Navidad, más aún

Arepazo, Calle Otoño 1, Sevilla

Las mejores arepas de Sevilla se comen en el Arepazo, un restaurante de comida venezolana en el barrio de la Macarena. También es muy recomendable pedir el sancocho, un guiso elaborado con carnes y hortalizas simplemente espectacular. Además, podrás pedir variados cócteles y refrescos de la región. Intenta llegar pronto o reservar mesa, sobre todo los fines de semana, porque se llena y mucho.

La Komuna, Residencial Las Fresas, 4, Chiclana de la Frontera, Cádiz

Santiago Moncada, colombiano de nacimiento y dueño del restaurante gaditano Atípico, abrió en marzo de este año el local La Komuna, en la Urbanización Las Fresas. Una carta en la que el gluten brilla por su ausencia, con un servicio más informal y dinámico que en Atípico, pero manteniendo toda la calidad. Su nuevo local rinde homenaje al bullicioso barrio de La Komuna 13 en Colombia, lleno de grafiteros, música callejera y street food deliciosa.

Tango Banús, avenida de Julio Iglesias, s/n, Marbella, Málaga

Un restaurante de cocina argentina que lleva funcionando en Puerto Banús desde 1993 en el que, además de rica carne asada, podrás disfrutar de espectáculos en vivo con noches de tango, sesiones de DJ y hasta espectáculos de magia. En su carta tienes opciones de menú ejecutivo a partir de 42 euros por persona, integrado por entrante, plato principal, bebida y postre.

Antojitos Mexican Food, Camino de Purchil, 6, Granada

Número 2 en Tripadvisor en Granada, Antojitos es un templo de la cocina mexicana en el que podrás disfrutar de lo más habitual del país norteamericano, con quesadillas, tacos, burritos y chimichangas, así como hamburguesas especiales y enchiladas. El mejor ‘chachareo’ granadino para visitar México sin tener la necesidad de cruzar el charco. ¡Qué mejor plan!

La Zalea Latina, calle Covadonga, 38, Lepe, Huelva

Nos vamos a Lepe, al bar La Zalea, especialistas en comida latina, con propuestas como el pabellón (carne de ternera, huevo, arroz, frijoles negros, tajada y aguacate), la bandeja paisa (panceta, huevo, frijoles rojos, tajadas, chorizo, aguacate y arroz) y la picada de la casa (panceta, cochino, pollo, chorizo, morcilla, queso, patatas fritas, patacón, arepa, lechuga, tomate y aguacate). Para salir rodando al pagar la cuenta.

5 restaurantes latinos en Andalucía que no debes dejar de visitar, sobre todo si eres amante de la cocina latina o quieres comenzar a descubrirla. Un universo de tacos, arroces, arepas y tequeños, guisos espectaculares y sabores que tardarás en olvidar un tiempo. Y si conoces otro que no esté en la lista, por favor, no dudes en dejarlo en los comentarios.