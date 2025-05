En plan definitivo para los fans de ‘Friends’ está en Madrid: secretos, nostalgia y una experiencia inmersiva para los más fieles de la serie

The FRIENDS™ Experience The One in London © Girls Apartment

La experiencia oficial inspirada en Friends se puede visitar en Madrid con una propuesta que va más allá de la nostalgia. The Friends Experience: The One in Madrid permite recorrer escenarios emblemáticos de la serie, pero también invita a descubrir guiños escondidos, referencias sutiles y curiosidades que atraparán tanto a seguidores veteranos como a los más curiosos. Estas son seis cosas que probablemente no sabías de Friends y que ahora puedes ver —y vivir— en persona.

Detalles ocultos, guiños al guion y objetos originales: los seis secretos que convierten esta exposición en una experiencia imprescindible para cualquier fan de Friends

Un libro en el congelador

Quienes presten atención al apartamento de Joey y Chandler se llevarán una sorpresa al abrir el congelador: allí espera un ejemplar de El resplandor, de Stephen King. Este detalle no es casual. En un episodio, Joey admite que el libro le da tanto miedo que necesita guardarlo en el congelador para sentirse a salvo. En la exposición, esta escena ha sido recreada con precisión, esperando ser redescubierta por los fans más observadores.

Un capítulo bajo tus pies

El decorado del apartamento de Joey y Chandler está ambientado como si se tratara de un episodio específico de la serie. No hay ningún cartel que lo diga: es un guiño pensado para los verdaderos fanáticos. El mobiliario, el vestuario y otros elementos del set actúan como pistas. ¿Eres capaz de identificar a qué capítulo pertenece?

La puerta que nació del azar

La inconfundible puerta morada del apartamento de Monica es uno de los iconos visuales más reconocibles de la serie. Sin embargo, no fue el resultado de una decisión planificada. En el guion original debía ser blanca, pero una prueba de color convenció al equipo de producción: ese tono púrpura reflejaba a la perfección la energía del personaje. Hoy, esa puerta es una de las piezas más fotografiadas de la muestra.

El futbolín sigue en juego

El mítico futbolín de Joey y Chandler también tiene su lugar en Madrid. Pero no solo como pieza de exposición: los visitantes pueden jugar con él y revivir los momentos compartidos por los personajes en torno a este objeto que fue testigo de bromas, competencias y hasta de la llegada de un pollito y un pato. Una oportunidad para sentirse, por unos minutos, parte del grupo.

El sofá más famoso de la televisión

El sofá de Central Perk es probablemente uno de los elementos más reconocibles de Friends. Curiosamente, no siempre fue naranja. El equipo creativo experimentó con diferentes tonos antes de decidirse por ese color entre mostaza y calabaza que finalmente transmitía la calidez que buscaban. Ese mismo sofá espera ahora en el corazón de la exposición, listo para que los visitantes se sienten y recreen su propia escena de café y confidencias.

Una experiencia que se vive como un episodio

La muestra está diseñada como un recorrido inmersivo que sigue la lógica narrativa de un capítulo de Friends. Desde la icónica fuente de la intro hasta Central Perk, pasando por los apartamentos de los personajes y otros rincones clave, los espacios se van revelando como si el espectador estuviera cambiando de escena.

Lejos de ser un paseo lineal, el circuito está pensado como un pequeño laberinto que estimula la exploración. En cada rincón puede aparecer una sorpresa, un detalle que despierta la memoria o una oportunidad perfecta para tomar una foto. Cada visitante puede elegir su propio ritmo: observar, interactuar, posar, jugar o simplemente buscar esos guiños que solo los verdaderos fans logran identificar.

La experiencia no solo invita a mirar, sino a participar. Y al finalizar el recorrido, muchos salen con una colección propia de momentos icónicos capturados en cámara. Como si, por un instante, también hubieran vivido en el apartamento de Monica o protagonizado una cita incómoda en un sillón reclinable.

The Friends Experience: The One in Madrid

Dónde: Espacio 5.1, IFEMA Madrid

Hasta el 29 de junio de 2025

Horario: