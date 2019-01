La colección del Thyssen se presenta como una experiencia de realidad virtual en la US

Evelio Acevedo, director del Museo Nacional Thyssen Bornemisza, Alberto Fernández, director general de Comunicación de Endesa, y Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla (US), han presentado el proyecto Entrar en el Cuadro, una oportunidad única de vivir una experiencia de realidad virtual con cuadros de la colección permanente del Thyssen, que ofrece por primera vez el museo gracias al patrocinio de Endesa y la colaboración de la Universidad de Sevilla.

Al acto, que ha tenido lugar este martes 15 de enero en el Rectorado de la US, han asistido también el director General de Endesa Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga; el presidente de Endesa Generación, Antonio Pascual; y el director de Relaciones Institucionales de Endesa Andalucía y Extremadurqa, Rafael Sánchez; así como la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la US, Elena Cano, y el director general de Cultura y Patrimonio de la US, Luis Méndez.

Este proyecto, patrocinado por Endesa y desarrollado en colaboración con IED Innovation Lab, Entropy Studio y HP, ofrece la oportunidad a los participantes de adentrarse en tres obras de la colección permanente y recorrerlas en un espacio tridimensional a través de una gafas inmersivas, realizando un original viaje que les llevará a transitar los prados de Auvers pintados por Van Gogh, las calles de Nueva York que inspiraron a Mondrian o a sumergirse entre las flores y los insectos de un bodegón holandés.

La actividad permite al usuario moverse libremente por el interior de los cuadros y explorar todo cuanto hay a su alrededor, produciendo una experiencia sensorial que le traslada a esos lugares tan dispares. Para ello se han instalado cuatro carpas con tecnología de realidad virtual que cada cuatro minutos, de forma ininterrumpida, ofrece una inmersión en estas tres obras de arte.

Según el director gerente del Museo Thyssen Bornemisza, "esta iniciativa une dos de nuestros objetivos estratégicos: difundir la colección Thyssen-Bornemisza más allá de los muros físicos del Museo y que la tecnología esté estrechamente ligada al arte. Gracias a la colaboración de Endesa, con quien ya llevamos tiempo trabajando, pueden disfrutarse de una manera diferente y nueva, en Sevilla y mediante las últimas técnicas de realidad virtual, tres obras maestras de la pintura occidental".

En palabras de Alberto Fernández, director general de Comunicación de Endesa, “hemos utilizado la innovación para acercar el arte a los ciudadanos, esta idea de sacar la cultura a la calle se encuentra en el ADN de Endesa, que pretende dar oportunidades a todos sus clientes, trabajadores y a la ciudadanía en general para que experimenten la energía de la cultura”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Sevilla ha destacado que este proyecto “supone además el compromiso de las instituciones culturales, particularmente de los museos y de las Universidades, por ofrecer una difusión del patrimonio de calidad. Estamos facilitando la accesibilidad física del patrimonio a la vez que estamos incrementando la accesibilidad intelectual al mismo, fomentando su conocimiento y estimulando la sensibilizando del uso social que tiene como identidad de la sociedad”.

Esta iniciativa estará abierta al público desde el miércoles 6 de enero hasta el viernes 18, en horario de 10.00 a 20.00 horas, en el Rectorado de la Universidad de Sevilla, calle San Fernando 4. Durante estos tres días los visitantes que lo deseen podrán reservar la actividad de manera totalmente gratuita en en www.entrarenelcuadro.com o durante los horarios de la actividad en el Rectorado.

Sevilla es la primera parada de esta actividad que viajará durante este año por otras cinco ciudades de la geografía española para trasmitir la energía de la cultura.