‘Age of Mythology Retold’ se presenta como la versión definitiva del clásico juego de estrategia

Durante la celebración del 25 aniversario de la serie ‘Age of Empires’, sus responsables han anunciado la revitalización de otro videojuego vinculado a la franquicia. Aún sin revelar planes de lanzamiento, desde Microsoft prometen que ‘Age of Mythology Retold’ será la versión definitiva del clásico de estrategia.

“Los dioses volverán. Los héroes ascenderán. Las leyendas lucharán. Age of Mythology: Retold está llegando. Trayendo el tratamiento de Definitive Edition a Age of Mythology, el juego incluirá hermosos gráficos, jugabilidad actualizada y más. Estad atentos”, dice el mensaje difundido por la empresa en redes sociales.

Hasta el momento, la nueva versión del clásico de estrategia está rodeada de secretismo y tan solo tenemos las referencias que aporta el material distribuido por la compañía: un breve teaser tráiler que muestra el interior de un antiguo templo, llanuras devastadas por la guerra y una construcción egipcia en medio del desierto, para confirmar que el juego hará su debut directamente en PC Game Pass.

