'For Honor' se prepara para el debut de 'Storm and Fury', su séptima temporada

Ubisoft está ultimado los detalles del lanzamiento de Storm and Fury, la séptima temporada de For Honor, que se publicará simultáneamente mañana en PlayStation 4, Xbox One y Windows PC. La temporada 7 estará disponible como actualización gratuita e incluirá además un mapa nuevo, una completa renovación de los héroes, una actualización del sistema de clasificaciones y muchas otras novedades. Por otro lado, los usuarios de Xbox One que cuenten con Xbox Live Gold, podrán también descargar gratis el título como parte de la promoción de agosto de Juegos con Gold, a partir del día 16.

El nuevo contenido incluye Secluded Keep, un nuevo mapa que volverá a aumentar el campo de batalla. El lugar, rodeado de agua, antaño el retiro personal de un Lord devoto y piadoso, es hoy día una fortaleza muy disputada. Secluded Keep estará disponible en los modos Tributo, Escaramuza, Eliminación, Pelea y Duelo.

A raíz de las recientes actualizaciones de los Héroes y los comentarios de los jugadores, el título continúa buscando el equilibrio, ya que dos de los héroes, Guardián y Valkiria, recibirán una serie de importantes mejoras que optimizarán la versatilidad y eficacia de sus respectivos conjuntos de movimientos. También se presentan dos nuevas divisiones en el sistema de clasificaciones, Master y Gran Master.

Ahora se podrán controlar los progresos con el nuevo marcador de posiciones. Para que la comunidad se centre en el nuevo marcador y las divisiones Master, los jugadores podrán participar en partidas de Duelos con clasificación sin que deban estar incluidas en torneos. Los torneos se activarán a su vez por rotación, comenzando con un formato semanal.

Tras la puesta en marcha de los servidores dedicados y la presentación de los nuevos modos de entrenamiento, For Honor continuará creciendo gracias al lanzamiento de la expansión Marching Fire el 16 de octubre, que incluirá la nueva facción Wu Lin, un castillo de asedio 4v4 en el modo de asedio Breach, contenido PvE ilimitado y otras novedades.