GTFO lanza su edición final durante The Game Awards

El desarrollador sueco 10 Chambers, formado por veteranos de la industria conocidos por ‘PayDay: The Heist’ y ‘PayDay 2’, ha estado trabajando desde 2015 en ‘GTFO’, un título de disparos en primera persona cooperativo para 4 jugadores. Revelado por primera vez en The Game Awards 2017 y posteriormente lanzado como Acceso Anticipado en 2019, el estudio sorprende a todo el mundo lanzando por sorpresa la versión 1.0 del juego con un tráiler durante los The Game Awards 2021. Descrito como la unión entre ‘Left 4 Dead’ y ‘Alien’, ha ganado popularidad por ser un juego desafiante que requiere de una gran cooperación y comunicación entre los jugadores.

"Desde el inicio de su desarrollo en 2015 al lanzamiento en Acceso Anticipado en 2019, podemos confirmar, por fin, la llegada de la versión 1.0 de GTFO. Durante el último año, hemos estado puliendo todo lo que ya teníamos en el juego, a la vez que hemos ido añadiendo nuevas características", comentaba Ulf Andersson, director creativo del estudio.

"Desde el estudio nos hemos esforzado para dar la bienvenida a los nuevos usuarios y, al mismo tiempo, que todo esté listo para desafiar a nuestros jugadores más hardcore. Creo que los usuarios encontrarán una experiencia desafiante pero absorbente, gracias a nuestras actualizaciones y a los bots, nuestros nuevos socios de combate". Si has jugado a GTFO durante el Acceso Anticipado, deberías notar una gran diferencia de calidad y ver cómo las mejoras hacen que las partes más difíciles sean aún más divertidas de afrontar".

Novedades de GTFO

La versión 1.0 viene con una extensa lista de novedades: bots, personajes personalizados, puntos de control, emparejamiento mejorado, actualizaciones en el renderizado, un sistema de animación perfeccionado y mucho más.

El título utiliza un sistema único de descarga de contenidos llamado "The Rundown", donde los jugadores encontrarán nuevos elementos periódicamente (mapas, escenarios, enemigos, etc.) que sustituirán a la experiencia anterior para que no vuelvas a repetir contenido.

De esta manera, la desarrolladora sigue lanzando nuevos retos a su comunidad, con un juego que siempre está avanzando y actualizándose. Ya se han lanzado siete actualizaciones de contenido, de distintos tamaños, durante la fase de Acceso Anticipado, y continuarán llegando tras la versión 1.0. "Tenemos planificados nuevos contenidos alucinantes para Rundown este 2022, con los que queremos seguir desafiando a nuestros jugadores y sorprenderlos con contenido inesperado.

Nuestra lista de ideas sobre nuevos enemigos, puzles y herramientas es muy extensa, así que estoy muy ilusionado con los próximos años de GTFO", afirmó Hjalmar Vikström, director de diseño de 10 Chambers. Junto a las nuevas funciones y las mejoras visuales, ‘GTFO’, disponible a través de Steam, también está ahora localizado en los siguientes idiomas: ruso, francés, italiano, alemán, español, chino (simplificado), japonés, coreano, polaco, portugués (brasileño) y chino (tradicional).