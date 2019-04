Guía para cambiar tu 'ID online' en PSN

A partir de este jueves está disponible la posibilidad de cambiar el apodo en PSN. En esta miniguía te mostramos cómo cambiar tu ID online asociada con la cuenta PlayStation Network. A continuación, enumeramos todos los pasos necesarios para cambiar tu apodo en PlayStation Network. Es importante tener en cuenta que está operación sólo se puede realizar desde una PS4 o desde el navegador web, y no se puede acceder a la función en PS3 o en PS Vita.

PlayStation 4

Paso 1: Ve a [Ajustes] desde tu PS4.

Paso 2: Selecciona [Administración de cuentas] > [Información de cuenta] > [Perfil] > [ID online].Paso 3: Introduce el ID online que quieras o elige uno de entre las sugerencias.Paso 4: Sigue las instrucciones en pantalla para completar el cambio.

Navegador web

Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de PlayStation Network y selecciona Perfil de PSN en el menú.

Paso 2: Haz clic en el botón Editar situado junto a tu ID online.

Paso 3: Introduce el ID online que quieras o elige uno de entre las sugerencias.

Paso 4: Sigue las instrucciones en pantalla para completar el cambio.

Ten en cuenta que el primer cambio de apodo es gratis, las modificaciones posteriores tendrán un importe de 9.99€. Para los miembros de PlayStation Plus, el coste será de 4.99€ por cada cambio tras el primero. Una vez realizado el cambio ¿cómo pueden tus amigos encontrarte después de cambiar la identificación? Cuando cambia la identificación en línea, se podrá ver el nombre anterior junto a la nueva identificación durante 30 días. De esta manera, los contactos y amigos están informados sobre el cambio de apodo. Sólo se puede seleccionar esta opción una vez durante el proceso de cambio de la ID en línea.

Si te arrepientes, puedes regresar a la antigua identificación en línea de forma gratuita, siempre que esto no infrinja los términos de servicio. Para hacer esto, sólo hay que ponerse en contacto con el soporte de PlayStation. Además, la ID antigua no podrá ser utilizada por otros usuarios, incluso cuando se haya cambiado.La mayoría de los títulos de PS4 son compatibles con la función de cambio de ID en línea. Pero te recomendamos que eches un vistazo a la Lista de Juegos Probados con el cambio de ID online en la web del fabricante antes de hacer el cambio. Los juegos de PS3 y PS Vita no son compatibles. ¡Tú decides como te llamarán a partir de ahora!