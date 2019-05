Microsoft anuncia los 'Games With Gold' de mayo

Microsoft ha confirmado los juegos del programa Games With Gold que podrán descargar gratis los suscriptores de Xbox LIVE el mes de mayo. El próximo mes en Xbox One podremos acceder al juego de fiesta Marooners o poner a prueba nuestro driver con The Golf Club 2019 featuring PGA Tour. Tanto en Xbox 360, como en Xbox One, a través de la retrocompatibilidad, Earth Defense Force: Insect Armageddon nos invita a defender el planeta contra una invasión de insectos alienígenas, para finalmente dar el salto a la acción del cómic en Comic Jumper.

Marooners: Disponible del 1 al 31 de mayo en Xbox One.

The Golf Club 2019 featuring PGA Tour: Disponible del 16 de mayo al 15 de junio en Xbox One.

Earth Defense Force: Insect Armageddon: Disponible del 1 al 15 de mayo en Xbox One y Xbox 360.

Comic Jumper: Disponible del 16 al 31 de mayo en Xbox One y Xbox 360.

Si partimos con Xbox One, Marooners nos invita a disfrutar de la extravagancia de la fiesta. Junto con hasta seis amigos, podremos disfrutar de sus desgracias mientras luchamos en 25 juegos y escenarios diferentes. La acción es intensa, así que no olvides correr, saltar y abofetear en tu camino hacia la victoria.

Continúa poniendo a prueba tus habilidades y compite por la codiciada Copa Fed Ex con The Golf Club 2019 featuring PGA Tour. Con un enfoque en la autenticidad y el realismo, la personalización y la competencia contra amigos en línea, este título atrae tanto a los entusiastas del golf como a los nuevos jugadores.

Por su parte Earth Defense Force: Insect Armageddon para Xbox 360 -compatible con Xbox One- nos lleva a una caótica lucha contra miles de alienígenas e insectos gigantes que están invadiendo el planeta. Participa en la acción con más de 300 armas, mochilas y armaduras tácticas para defender a la humanidad.

Cierra el paquete Comic Jumper, la aventura protagonizada por el Capitán Smiley en la que deberemos trabajar por contrato y ganar el suficiente dinero para solucionar los problemas de otros cómics.