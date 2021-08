Pinhead, de 'Hellraiser', se suma a la lista de asesinos de 'Dead By Daylight'

Dead by Daylight es un título que atrae mucha atención de los amantes de las obras de terror, no sólo por ser un opresivo juego de supervivencia, también por la increíble cantidad de personajes famosos con los que puedes darte un buen festín de slasher. Actualmente, el juego dispone de una selecta lista de asesinos conocidos, pero en Behavior Interactive no han estado descansando y ahora anuncian la incorporación de Pinhead, el pimpollo de los clavos en la cara recogido de la franquicia de películas de terror Hellraiser, a su vez, basadas en la novela de Clive Barker.

La semana pasada la compañía ya había sugerido la llegada de este personaje en un teaser que mostraba tan sólo un televisor con estática. Desde entonces, algunos de los seguidores de la serie han sugerido con insistencia maníaca algunos de posibles personajes. Llegó a tomar mucha fuerza la aparición de Samara de la franquicia The Ring, pero la desarrolladora no ha querido extender el sufrimiento y no sólo ha revelado quién es su próxima estrella, sino que además que ya la ha liberado.

Así es. Hasta que se produzca el lanzamiento oficial es posible jugar con Pinhead a través del Public Test Build (PTB) de Dead by Daylight en PC, que se emplea para probar y equilibrar al personaje de cara al debut del paquete de contenido completo, algo que debería suceder pronto. Al igual que con el resto de asesinos con licencia, llama poderosamente la atención prestada al aspecto del personaje y la precisión con la que se representa al homónimo digital de la saga de terror.

Pinhead, para aquellos que no están familiarizados con el personaje, supuso un gran éxito en cines durante la década de los 80 con el estreno y las posteriores entregas de la serie de películas. El nuevo asesino de Dead by Daylight es el líder de los cenobitas, criaturas extradimensionales expertas en la tortura. Con esto, el mozo de los clavos se convierte en uno más en la lista de personajes famosos en el juego, que actualmente cuenta con protagonistas como Michael Myers, de la franquicia Halloween, y Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street.

Sin embargo, mantener este nivel de personajes con licencia puede suponer un problema a medio plazo, especialmente cuando los dueños de éstas deciden no renovarlos, lo que obliga al estudio a eliminarlos del título. Encontramos un claro ejemplo de esta situación con el paquete de contenido extra licenciado de Stranger Things, lanzado en noviembre de 2019 con la aportación de un nuevo mapa, supervivientes y un monstruo. Este contenido no renueva su licencia y será eliminado del juego el 17 de noviembre de este año, amputando tanto el mapa como los personajes del producto.