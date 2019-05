SEGA Mega Drive Mini añade una nueva tanda de juegos a su catálogo

Continúan sumándose títulos al catálogo de SEGA Mega Drive Mini, la propuesta en materia de consolas retro de la compañía que destacaba por su potencia de 16-bit. El hardware reducido debutará con una colección de 40 títulos en total, todos desarrollados por la compañía M2, con amplia experiencia en adaptaciones como demuestran las colecciones SEGA Ages. A continuación, puedes comprobar la nueva batería de títulos.

Mega Man: The Wily Wars

Street Fighter II: Special Champion Edition

Ghouls ‘n Ghosts

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Beyond Oasis

Golden Axe

Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Sonic the Hedgehog Spinball

Vectorman

Wonder Boy in Monster World

Tan sólo quedan diez títulos por desvelarse del catálogo que incluirá la plataforma en su lanzamiento, que, recordamos, estará disponible a partir del próximo 19 de septiembre. La consola retro está basada en el modelo 1 Genesis de 1989 que la empresa lanzó en EE. UU., pero este sistema reduce un 55% el tamaño original e incluirá controladores vía USB con tres botones, cable HDMI, adaptador de corriente y cable.