Sega tira de nostalgia y anuncia el lanzamiento de su Mega drive Mini

Sega parece dispuesta a repetir el éxito de Nintendo con su Snes Mini lanzando al mercado su nueva consola, que no es otra que una versión ‘mini’ de su legendaria Mega Drive. La compañía japonesa tira de nostalgia para conquistar un trocito del pastel de la industria de entretenimiento más importante del mundo, la de los videojuegos, que ahora anda añorando a los grandes clásicos.

Esta versión miniaturizada de la Mega Drive vendrá con dos mandos e incluirá 40 juegos en su interior, básicamente todos los grandes éxitos de esta consola que fue toda una súper ventas a finales de los ochenta. Aunque no se conocen todos los juegos incluidos, los japoneses sí han adelantado algunos de ellos, como Sonic the Hedgehog (no podía faltar), Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines, Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, ToeJam Earl, Comix Zone, Altered Beast y Gunstar Heroes.

La Mega Drive Mini, que fue presentada en el evento SEGA Fes 2019 celebrado en Tokyo, es prácticamente idéntica a la versión de 1988, aunque en miniatura y con conexión USB para los mandos. Se lanzará al mercado en septiembre a un precio de 79 euros.