El Señor de los Anillos brilla con más intensidad que nunca en el conocido juego de Magic: The Gathering

No todas las adaptaciones de la obra literaria del Señor de los Anillos son un éxito o están bien construidas para satisfacer a sus millones de fans. El último intento, un videojuego que seguía las andanzas de Gollum ha obtenido la nota más baja del año en el portal Metacritic. Pero ese no parece ser el camino que le espera a la colección de ‘El Señor de los Anillos’ de Magic: The Gathering, una expansión que le sienta como anillo al dedo (sentimos la broma fácil) al célebre juego de cartas y que se podrá jugar tanto en formato físico como en la modalidad Magic Arena.

Todo el universo de Tolkien

‘El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media’ es, incluso antes de su salida, un tesoro para sus fans, algo que solicitaban hace años y que ha llegado en todo su esplendor en el trigésimo aniversario de la marca. Una colección que, por extensión, arte, y mecánicas no solo cumplirá expectativas, sino que posiblemente se convierta en un clásico instantáneo para sus fans que se recordará durante años. La intención de Wizards ha sido respetar sobre todo la obra de Tolkien y reflejarla, en la medida de lo posible, en las mecánicas y modo de juego. Desde el diseño del arte, hasta sus personajes y objetos, todo está íntimamente relacionado para funcionar en conjunto a la perfección. Los fans verán reflejados a sus protagonistas favoritos no solo una vez, sino en varias situaciones e incluso con varios diseños de arte únicos, como en el caso de los Nazgûl, con 9 modelos diferentes. El arte del juego es la parte más brillante quizá de esta colección; los diseñadores han elaborado verdaderos puzles, ya que, al unir diversas cartas individuales, se mostrarán escenas de la aventura de El Señor de los Anillos, o el mapa de la Tierra Media.

Viajando por La Tierra Media

Como en la aventura de Tolkien, todo girará en torno al Anillo Único, que será capaz de corromper a los personajes durante las partidas. Pero no solo eso: los hobbits podrán reforzarse si se alimentan en la partida o los Orcos podrán “resucitar” huestes para la batalla. Mención aparte merece el Anillo Único que también es un tesoro real de esta colección; Wizards, al igual que Sauron, no solo ha impreso diversos anillos y nos los ha entregado para poder jugar con este set, sino que ha editado uno más, solo uno en todo el mundo, y lo ha escondido en un sobre de coleccionista que llevará la fortuna, esta vez del mundo real, a su afortunado poseedor. Ya se habla de fans que ofrecen cifras astronómicas por conseguirlo.

El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media se lanzará en todos los formatos disponibles de Magic: The Gathering el 23 de junio, ya que la compañía no solo tiene un juego de cartas coleccionables, sino que existen diferentes formatos en los que cambian sensiblemente las mecánicas, los jugadores permitidos y las cartas que podemos tener en nuestro mazo. Los formatos más populares son: Standard, Commander y Booster Draft. En cuanto a los diferentes formatos de compra, se diferencian en las cartas que incluyen, la probabilidad de aparecer cartas especiales, diferentes acabados artísticos y su función. Un usuario novel debería elegir el formato Starter Kit, un jugador que lo quiera todo tendrá que adquirir tarde o temprano sobres de Coleccionista y un fan, sin duda, debería intentar conseguir un pack de presentación.

Sin embargo, a un usuario medio le podría interesar un mazo de Commander, mazos preconstruidos listos para jugar. En el caso del ‘El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media’ habrá tres diferentes mazos de Commander, que incluyen mazos preconstruidos alrededor de un comandante, a saber: Riders of Rohan, que se construye alrededor de Éowyn; Food and Fellowship, dedicado a Frodo; y Elven Council, que tiene a Galadriel como protagonista. Cada uno, por supuesto, con sus propias mecánicas.

En resumen, ‘El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media’ será por las razones descritas y algunas más una colección histórica, un clásico instantáneo que marcará, sin duda, un antes y un después en la cronología de lanzamientos de Magic: The Gathering.