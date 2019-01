'Unravel Two' y varios juegos de 'Star Wars' se integran en Origin Access

Este mes, Electronic Arts actualiza The Vault de Origin Access con variedad de títulos de PC para dar comienzo a 2019 rodeado de plataformas con Unravel Two o buscando aventuras en el universo de Star Wars con Empire at War, Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter y Star Wars: X-Wing Special Edition, que ya están disponibles en el servicio básico. La plataforma recibe, en total, nueve títulos tanto para la modalidad básica como para Origin Access Premier.

Con Unravel Two, el juego más destacado de la oleada, podemos crear lazos de amistad entre dos Yarnys en un juego de puzles y plataformas cooperativo. Por su parte Star Wars Empire at War - Gold Pack nos invita a reestablecer el equilibrio en la galaxia desde Kashyyyk a Dagobah, o corromperla por completo en este videojuego de estrategia en tiempo real.

Dead in Vinland tiene la intención de que construyamos un nuevo hogar y sobrevivamos a los peligros de una misteriosa isla en este simulador por turnos. En Deponia Doomsday acompañamos a Rufus por una confusa aventura de sueños proféticos, viajeros en el tiempo y mucho más. Con Judgment: Apocalypse Survival Simulation podremos construir y administrar una colonia para sobrevivir a medida que el día del juicio final se acerca, mientras que The Flame in the Flood también nos reta a rastrear, construir y sobrevivir en un viaje por la América olvidada.

Hay más, puesto que los miembros Access Premier podrán jugar a They Are Billions para plantar cara a oleadas de infectados y proteger su colonia y última esperanza para la humanidad.

La suscripción básica al servicio permite acceso a The Vault y su colección de más de 160 videojuegos, además de ofrecer una prueba anticipada de 10 horas en los lanzamientos. Por otro lado, Premier, el modelo de suscripción más completo, permite además el acceso completo a todos los nuevos lanzamientos de la compañía en PC, incluyendo el esperado Anthem.