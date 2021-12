Apex Legends: La mejor propuesta gratuita para estas navidades

Llega la temporada navideña y, con ella, las posibilidades de adquirir, gracias a los auto-regalos y a las peticiones a las deidades de turno, más entretenimiento digital que amenice nuestra vida social digital. El ocio virtual está en su mejor momento, y no son pocos los proyectos que tenemos a nuestra disposición para pasar tardes enteras, entre atracón y atracón navideño, disfrutando de nuestro hobby favorito.

Dentro de esta tesitura cobran importancia, ahora más que nunca, los videojuegos free to play, aquellos que están disponibles de forma completamente gratuita y que se monetizan a través de micro pagos o

contenidos estéticos. Aquí es donde, Respawn Interactive y Electronic Arts, llevan invirtiendo durante meses en uno de los videojuegos más adictivos y frenéticos de los últimos tiempos, videojuego que, además de ofrecer una jugabilidad a prueba de bombas, es completamente gratuito. Y esto le da un plus fantástico a la obra.

La premisa de ‘Apex Legends’ es una evolución natural del género mundialmente conocido como Battle Royale. Bajo una jugabilidad de acción en primera persona, seis jugadores divididos en dos equipos se lanzarán en un gigantesco mapa donde personajes legendarios con poderosas habilidades luchan para conseguir fortuna.

El objetivo no será otro que ser el último del equipo en mantenerse en pie, y bajo esta teórica se presenta un estilo de juego que engancha desde el primer minuto. Lo importante dentro de ‘Apex Legends’ es que contamos con 19 leyendas -los héroes que podremos encarnar- totalmente diferentes, cuyas habilidades y debilidades deben ir explorándose conjuntamente en equipo, pues unos son más diestros a la hora de ofrecer un ataque ofensivo, otros son más inteligentes de cara al ataque desde la distancia, algunos utilizan gadgets de reconocimiento… y así con todos ellos.

A partir de aquí, todo será cuestión de habilidad, y en ‘Apex Legends’ lo que se prima no es tanto la supervivencia per se, sino la inteligencia del equipo a la hora de hacer frente no sólo al bando enemigo, sino también a los enemigos que aparecerán en pantalla y que nos pueden descubrir la ubicación tras estar parapetados y escondidos del contrario durante un largo tiempo.

Dentro de esta estructura de juego, ‘Apex Legends’ promociona un sistema de comunicación no verbal que rompe con la esquemática habitual del género. Para gozo y deleite de los jugadores, el título presenta, a través de comandos, órdenes directas, claras y contundentes de las necesidades y oportunidades de la partida con un par de clicks o pulsaciones del mando. ¿Necesito un botiquín aquí? Un click. Voy hacia esa estructura y necesito munición para mi rifle: otro click. Me persigue un vehículo, coloca una trampa en este cruce… y con un click los compañeros saben, perfectamente, qué necesitas.

El videojuego funciona tan bien a nivel estructural que la desarrolladora continúa ofreciendo temporadas de juego para su legión de fans. A las 19 leyendas disponibles se les ha sumado, además las Arenas y los modos Battle Royale en nueve entornos completamente diferenciados, lo que propicia no sólo combates intensos y frenéticos, sino además un tipo de especialización para cada héroe que, tal y como hemos comprobado en nuestras partidas multijugador, dan para cientos de horas de diversión.

Lo mejor de todo es que la obra está ajustada a las necesidades de cada temporada, lo que hace que el jugador no deba, por sí mismo, comprar nada con dinero real para ir recibiendo todo el contenido de la aventura. Eso sí, si queremos elementos cosméticos para diferenciarnos y expresar nuestra personalidad en las partidas, habrá que pasar por caja, pero es un mal menor teniendo en cuenta que la obra en su totalidad puede disfrutarse -y se disfruta- sin pagar un solo euro.

‘Apex Legends’ ha ido mejorando durante las 11 temporadas que lleva en antena toda su estructura, añadiendo contenido como héroes, armas y escenarios para darle más brillo a su propuesta. Además de ello, debemos decir, que se ha optimizado su rendimiento tanto en ordenadores como en videoconsolas, ofreciendo un estilo audiovisual vistoso y rocoso en cuanto a cuadros por segundo se refiere -algo importantísimo en un videojuego multijugador en línea-. Es decir, la obra de Respawn Interactive ofrece una experiencia audiovisual lo suficientemente amplia como para contentar a los jugadores más puristas, lo que, sumado a su excelente propuesta de juego y su modelo gratuito hacen del videojuego una perfecta propuesta para estas navidades. Y es que, ante todo, nunca debemos olvidar que jugamos a videojuegos para divertirnos y, en este sentido, ‘Apex Legends’ sabe perfectamente cómo tocar las teclas de la diversión.