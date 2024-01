El esperado Alone in the Dark podrá imitar su aspecto original a través de filtros

El esperado regreso de ‘Alone in the Dark’ contará con gráficos de vanguardia y actores de Hollywood. Sin embargo, la editora del videojuego acaba de confirmar que cualquiera que se anticipe a marzo y reserve la versión básica o la Deluxe podrá jugar con diferentes filtros, uno de los cuales incluso recupera a los protagonistas en sus versiones de 1992.

Este extra ofrece diferentes filtros, como blanco y negro, pixelado, además de los comentarios del director.

El título, que pretende ser una carta de amor al original, promete una historia inquietante a través de los ojos de uno de los dos protagonistas y presume de una historia completamente original, pero con personajes, ubicaciones y otros elementos, como sus Easter Eggs históricos, clásicos de la franquicia en la década de los noventa.

De este modo se podrá jugar como como Edward Carnby, interpretado por David Harbour (‘Stranger Things’, ‘Hellboy’), o Emily Hartwood, interpretada por Jodie Comer (‘Free Guy’, ‘Killing Eve’).

En esta reinterpretación del clásico juego de supervivencia, donde el terror psicológico se encuentra con el gótico sureño, ambos personajes se verán empujados a explorar, luchar contra monstruos, resolver acertijos y descubrir la verdad de Derceto Manor.

Why should you pre-order the Deluxe Edition of #AloneInTheDark? Let us convince you in (almost) 60 seconds!#ReturnToDerceto https://t.co/dHnIXcUV65